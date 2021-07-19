Барецкий посоветовал тучным людям спасаться от жары с помощью секса

Из-за аномальных температур в российских городах россияне буквально плавятся которую неделю. Известно, что люди с лишним весом особенно восприимчивы к жаркой погоде. Как тучному человеку спастись от перегрева в летнюю пору, в интервью РИА ФАН рассказал писатель и режиссёр Стас Барецкий.

"В основном я спасаюсь от жары с помощью секса. У меня есть две-три девушки, мои сотрудницы, и вот мы ходим вместе с ними на пляж, ищем кусты и предаёмся плотским утехам. Честно говоря, это единственное спасение", — поделился шоумен, отметив, что похудеть интимные утехи вряд ли помогут.

Он привёл в пример собственный опыт. Артист указал, что регулярно занимается сексом, несмотря на это, его вес остаётся 170 килограммов при росте 160 сантиметров.

Барецкий добавил, что, как ни странно, спастись от рекордных температур помогает и горячий чай, правда, потом приходится терпеть обильное потоотделение. А тем, кто остаётся за бортом интимной жизни, режиссёр порекомендовал грызть банки с ледяным пивом.

"Это реально панацея, и мне такой способ освежиться помогал всегда. Я уже даже не помню, когда в последний раз открывал эти алюминиевые крышечки пальцами: всегда грыз банки зубами, рвал их и одним глотком выпивал", — сказал музыкант.

Барецкий признался, что при таком оригинальном способе "жажда утоляется на раз", отметив, что уже не уверен, смог ли бы свободно открыть кольца на пивных банках "своими толстыми сардельками".

Освежиться в жаркий летний день можно и в фонтане, считает собеседник агентства.

"В пьяном виде, разумеется. Когда я поддатый, то не могу пропустить ни одного фонтана. Ныряю прямо в одежде — она потом моментально высыхает на солнце и оставляет приятное "послевкусие", — резюмировал шоумен.