Умер автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

В возрасте 86 лет скончался датский художник Курт Вестергор, автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщило издание Jyllands-Posten, в котором он работал с 1980-х годов. Там же публиковались упомянутые карикатуры.

Точные причины смерти не называются. Но, как сообщила семья Вестергора, он умер после продолжительной болезни.

В 2005 году газета Jyllands-Posten опубликовала 12 карикатур на пророка Мухаммеда, которыми была проиллюстрирована статья о свободе слова в Дании. В частности, одно из изображений авторства Вестергора демонстрировало пророка в тюрбане в форме атомной бомбы с подожжённым фитилём.

Карикатуры вызвали большую волну возмущения среди исповедующих ислам. Представительства Дании в ряде стран подверглись нападениям, а художники-карикатуристы из Jyllands-Posten вместе с членами их семей получали в свой адрес угрозы физической расправы. В 2010 году на Вестергора было совершено нападение в собственном доме.