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Умер автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

Родственники художника заявили, что причиной смерти стали последствия продолжительной болезни.

19 июля, 08:45
<p>Фото © Getty Images / Julia Wäschenbach / picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Julia Wäschenbach / picture alliance

В возрасте 86 лет скончался датский художник Курт Вестергор, автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщило издание Jyllands-Posten, в котором он работал с 1980-х годов. Там же публиковались упомянутые карикатуры.

Точные причины смерти не называются. Но, как сообщила семья Вестергора, он умер после продолжительной болезни.

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В 2005 году газета Jyllands-Posten опубликовала 12 карикатур на пророка Мухаммеда, которыми была проиллюстрирована статья о свободе слова в Дании. В частности, одно из изображений авторства Вестергора демонстрировало пророка в тюрбане в форме атомной бомбы с подожжённым фитилём.

Карикатуры вызвали большую волну возмущения среди исповедующих ислам. Представительства Дании в ряде стран подверглись нападениям, а художники-карикатуристы из Jyllands-Posten вместе с членами их семей получали в свой адрес угрозы физической расправы. В 2010 году на Вестергора было совершено нападение в собственном доме.

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Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 92 лет умер выдающийся армянский музыкант и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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