Число погибших при взрыве газа в Геленджике увеличилось до двух

Один из пятерых пострадавших при взрыве бытового газа рядом с гостиницей в Геленджике скончался в больнице. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Один из госпитализированных после хлопка газа в Геленджике скончался в больнице", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как уже ранее сообщал Лайф, в результате детонации газа на месте происшествия погиб один человек — Николай Зайцев, ему было 36 лет.