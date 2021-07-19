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Число погибших при взрыве газа в Геленджике увеличилось до двух

Один из госпитализированных пострадавших скончался в больнице, ещё четверо до сих пор находятся в стационаре. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

19 июля, 08:34
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Один из пятерых пострадавших при взрыве бытового газа рядом с гостиницей в Геленджике скончался в больнице. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Один из госпитализированных после хлопка газа в Геленджике скончался в больнице", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

"Огонь вырывался из-под земли": Кто ответит за взрыв газа в Геленджике

"Огонь вырывался из-под земли": Кто ответит за взрыв газа в Геленджике

Как уже ранее сообщал Лайф, в результате детонации газа на месте происшествия погиб один человек — Николай Зайцев, ему было 36 лет.

Напомним, что взрыв газа прогремел на территории гостиницы "Азария" на Советской улице в Геленджике утром 13 июля. Эпицентром стал магазин на первом этаже здания. Утром туда пришла продавщица и включила свет — тогда и произошёл хлопок. Ударной волной оказалось повреждено не только здание, но и три машины, припаркованные рядом. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Лайф собрал всё, что известно о взорвавшейся гостинице "Азария" и её хозяине, а также публиковал список пострадавших.

Лайф публикует видео с моментом взрыва в Геленджике

Лайф публикует видео с моментом взрыва в Геленджике

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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