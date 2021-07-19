"Академик Черский" уложит участок "Северного потока – 2" в 2,6 км в водах Германии
Судно покинуло воды Дании и находится в исключительной экономической зоне ФРГ. Разрешение на строительство действует до 15 августа.
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Российское судно "Академик Черский", строящее "Северный поток – 2", покинуло воды Дании и находится в исключительной экономической зоне Германии для укладки 2,6-километрового участка второй нитки газопровода. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Согласно данным глобальной системы позиционирования судов MarrineTraffic, "Академик Черский" покинул воды Дании в ночь с 18 на 19 июля и сейчас находится в немецких. В то же время судно "Фортуна" пока по-прежнему остаётся в датских водах.
"Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", — заявили в компании.
Кроме того, в Nord Stream 2 AG уточнили, что соответствующие извещения для мореплавателей опубликованы профильными германскими службами.
А ранее в Германии нашли способ избавиться от разногласий по "Северному потоку – 2". Кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет назвал проект экономическим, добавив, что газопровод не должен "обезвоживать" Украину.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее глава Nord Stream 2 AG заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
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