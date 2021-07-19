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"Чуть на столб не намотался": Блогер рассказал, как влетел в ограду храма на спорткаре

По словам молодого человека, гнавшего на скорости 120 км/час, его "немного подвела лысая резина". К счастью, пострадавших в аварии нет.

19 июля, 08:18

Фото © Телеканал "360"

Начинающий блогер, влетевший в ограду храма Андрея Рублёва на спорткаре, рассказал, как так вышло. Видео © Телеканал "360"

Водитель спорткара Nissan 350Z 2008 года выпуска, влетевший в ограду храма Андрея Рублёва в Москве, рассказал об обстоятельствах ДТП. Видеозапись беседы с начинающим блогером опубликовал телеканал "360".

"Ехал по дороге [со скоростью] километров 120 [в час]. Было небольшое превышение. Попал на мокрый участок, и занесло за светофором ещё. Боком меня кинуло, боком шёл и потом вылетел уже сюда. Я думал, уже всё — разобьюсь", — объяснил водитель.

По словам мужчины, машина врезалась в фонарный столб, из-за этого оказалась сильно повреждена. В результате ДТП никто не пострадал, на дороге не было прохожих. Как заметил водитель, его в этой ситуации "немного подвела лысая резина".

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Напомним, Лайф ранее рассказывал, что ДТП произошло в Раменках. В результате аварии водитель протаранил ограду храма Андрея Рублёва.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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