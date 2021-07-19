Последние две недели в России ежедневно умирает от ковида более 700 человек

За сутки в России от коронавируса умерло 719 пациентов. Суточная смертность уже две недели превышает 700 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

При этом за весь период с начала пандемии в стране зафиксировано 149 138 летальных исходов. А вот общее число подтверждённых случаев заражения увеличилось до 5 982 766 (+24 633 за сутки).