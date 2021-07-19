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Последние две недели в России ежедневно умирает от ковида более 700 человек

При этом за весь период с начала пандемии в стране зафиксировано 149 138 летальных исходов.

19 июля, 08:27
<p>Фото © ТАСС/Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС/Станислав Красильников

За сутки в России от коронавируса умерло 719 пациентов. Суточная смертность уже две недели превышает 700 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

При этом за весь период с начала пандемии в стране зафиксировано 149 138 летальных исходов. А вот общее число подтверждённых случаев заражения увеличилось до 5 982 766 (+24 633 за сутки).

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При этом антирекорды по смертности обновляются уже больше месяца. Так, с 12 по 18 июля в стране зафиксировано 5417 летальных исходов, что является новым максимумом. Цифра увеличивается уже четыре недели подряд, хотя недельная заболеваемость коронавирусом в России практически не увеличивается.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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