Последние две недели в России ежедневно умирает от ковида более 700 человек
При этом за весь период с начала пандемии в стране зафиксировано 149 138 летальных исходов.
Фото © ТАСС/Станислав Красильников
За сутки в России от коронавируса умерло 719 пациентов. Суточная смертность уже две недели превышает 700 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом за весь период с начала пандемии в стране зафиксировано 149 138 летальных исходов. А вот общее число подтверждённых случаев заражения увеличилось до 5 982 766 (+24 633 за сутки).
При этом антирекорды по смертности обновляются уже больше месяца. Так, с 12 по 18 июля в стране зафиксировано 5417 летальных исходов, что является новым максимумом. Цифра увеличивается уже четыре недели подряд, хотя недельная заболеваемость коронавирусом в России практически не увеличивается.
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