Россиянам объяснили, как избежать ошибок при сдаче тестов на антитела к ковиду

В России используется 150 различных тест-систем на антитела к коронавирусу, и, чтобы получить корректные данные в динамике, необходимо сдавать анализ в одних и тех же лабораториях с использованием одинаковых тест-систем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенные специалистом медицинские лаборатории.

"Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой, делать вывод, как изменился уровень антител", — рассказал медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов.



Все тесты имеют свои показатели измерения и референсные значения, различаются чувствительностью, возможностью количественной и качественной оценки уровня антител, используемыми антигенами. При этом результаты качественных исследований сильно зависят от партии реагентов.

"С целью гармонизации, то есть возможности сравнивать значения от разных производителей или разных лабораторий, ВОЗ выпустила стандарт NIBSC 20/136, относительно которого для производителей появилась возможность разработать тест-системы на его основе. На данный момент в РФ нет подобных зарегистрированных систем", — рассказали в сети клиник "Медси".







Также тесты показывают наличие антител к разным антигенам (элементам вируса). Например, тест на IgM выявит острую фазу заболевания ковидом, а IgG вырабатываются через несколько недель после заболевания и означают выработку иммунитета.

"Если привить вакцинами "Спутник V", Phizer, AstraZeneca, образуются только антитела к S-белкам. После перенесённой инфекции — антитела и к S-белкам, и к N-белкам, и к другим структурным вирусным белкам", — рассказывает вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.