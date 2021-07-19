Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу "Цирконом" по наземной цели

Фрегат "Адмирал флота Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели. Запуск состоялся из Белого моря, цель находилась на побережье Баренцева моря. Скорость полёта ракеты составила около семи Махов, сообщает Минобороны РФ.

"По данным объективного контроля, ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон". Скорость полёта составила около семи Махов", — говорится в сообщении ведомства.