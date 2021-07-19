НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач рассказала, для кого опасны зелёные яблоки

Здоровым людям специалист посоветовала съедать не более двух таких фруктов в день.

19 июля, 05:24
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

При каких заболеваниях не следует есть зелёные кислые яблоки, рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова. Специалист не советует употреблять зелёные яблоки людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения заболевания.

Диетолог рассказала, кому противопоказаны сезонные ягоды и фрукты

Диетолог рассказала, кому противопоказаны сезонные ягоды и фрукты

"При таком диагнозе лучше выбирать сладкие сорта, протирать яблоки или запекать. При диагнозах "гастрит" или "язвенная болезнь" не следует употреблять более одного зелёного яблока в день. Лучше, если вы съедите его спустя час после основного приёма пищи, а не натощак", сказала Бочарова в беседе с РИА "Новости".

Диетолог добавила, что кислота, содержащаяся в яблоках, может разрушать зубную эмаль, поэтому после них нужно прополоскать рот. К тому же кислота способна раздражать слизистую и усиливать аппетит. Человеку, не имеющему проблем со здоровьем, лучше съедать не более двух зелёных яблок в день, заключила Бочарова.

Ранее диетолог Елена Кален назвала три продукта, от которых стоит отказаться в жару.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1