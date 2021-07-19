Врач рассказала, для кого опасны зелёные яблоки
Здоровым людям специалист посоветовала съедать не более двух таких фруктов в день.
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При каких заболеваниях не следует есть зелёные кислые яблоки, рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова. Специалист не советует употреблять зелёные яблоки людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения заболевания.
"При таком диагнозе лучше выбирать сладкие сорта, протирать яблоки или запекать. При диагнозах "гастрит" или "язвенная болезнь" не следует употреблять более одного зелёного яблока в день. Лучше, если вы съедите его спустя час после основного приёма пищи, а не натощак", — сказала Бочарова в беседе с РИА "Новости".
Диетолог добавила, что кислота, содержащаяся в яблоках, может разрушать зубную эмаль, поэтому после них нужно прополоскать рот. К тому же кислота способна раздражать слизистую и усиливать аппетит. Человеку, не имеющему проблем со здоровьем, лучше съедать не более двух зелёных яблок в день, заключила Бочарова.
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