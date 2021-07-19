Тихановская захотела, чтобы Байден "демократизировал" Белоруссию
Сейчас она находится с визитом в США, где рассчитывает провести встречи с представителями Белого дома и Госдепа.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / АР
Белорусская оппозиция сможет одержать победу с помощью американского лидера Джо Байдена. Об этом заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская в интервью американскому журналу National Interest.
"С помощью Байдена мы победим", — сказала Тихановская.
Сейчас лидер белорусской оппозиции находится с визитом в США. Ранее её пресс-служба сообщила, что Тихановская планирует провести встречи высокого уровня в Белом доме и Госдепартаменте.
National Interest отмечает, что экс-кандидат рассчитывает не только на поддержку администрации Байдена, но и на то, что он "демократизирует" Белоруссию. Тихановская ждёт от Вашингтона своеобразного "плана Маршалла" для Белоруссии — по аналогии с программой помощи Штатов Европе после Второй мировой войны.
Несмотря на желание Тихановской встретиться с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, этого может и не случиться. Ранее пресс-служба Госдепа опубликовала график главы дипломатии США, в котором встреча с лидером белорусской оппозиции не значится.
Лента новостей
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров и предпенсионеров
сегодня в 05:01
Депутат Госдумы предложил выплатить пенсионерам пособие за вакцинацию от ковида
сегодня в 04:50
Пять взрывов газовых баллонов и пламя на тысячу квадратов: Под Анапой пожар уничтожил столовую гостевого дома
сегодня в 04:33
Ранее офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис не стал ограничивать сроки нахождения и работы представительства бывшего кандидата в президенты. Также Лайф рассказывал, что в Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии. В Праге считают прошедшие в августе прошлого года белорусские выборы "противозаконными и несвободными".
Комментариев: 0