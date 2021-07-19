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Тихановская захотела, чтобы Байден "демократизировал" Белоруссию

Сейчас она находится с визитом в США, где рассчитывает провести встречи с представителями Белого дома и Госдепа.

19 июля, 05:19
<p>Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / АР</p>

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / АР

Белорусская оппозиция сможет одержать победу с помощью американского лидера Джо Байдена. Об этом заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская в интервью американскому журналу National Interest.

"С помощью Байдена мы победим", — сказала Тихановская.

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Сейчас лидер белорусской оппозиции находится с визитом в США. Ранее её пресс-служба сообщила, что Тихановская планирует провести встречи высокого уровня в Белом доме и Госдепартаменте.

National Interest отмечает, что экс-кандидат рассчитывает не только на поддержку администрации Байдена, но и на то, что он "демократизирует" Белоруссию. Тихановская ждёт от Вашингтона своеобразного "плана Маршалла" для Белоруссии — по аналогии с программой помощи Штатов Европе после Второй мировой войны.

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Несмотря на желание Тихановской встретиться с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, этого может и не случиться. Ранее пресс-служба Госдепа опубликовала график главы дипломатии США, в котором встреча с лидером белорусской оппозиции не значится.

Ранее офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис не стал ограничивать сроки нахождения и работы представительства бывшего кандидата в президенты. Также Лайф рассказывал, что в Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии. В Праге считают прошедшие в августе прошлого года белорусские выборы "противозаконными и несвободными".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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