Тихановская захотела, чтобы Байден "демократизировал" Белоруссию

Белорусская оппозиция сможет одержать победу с помощью американского лидера Джо Байдена. Об этом заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская в интервью американскому журналу National Interest.

"С помощью Байдена мы победим", — сказала Тихановская.

Сейчас лидер белорусской оппозиции находится с визитом в США. Ранее её пресс-служба сообщила, что Тихановская планирует провести встречи высокого уровня в Белом доме и Госдепартаменте.

National Interest отмечает, что экс-кандидат рассчитывает не только на поддержку администрации Байдена, но и на то, что он "демократизирует" Белоруссию. Тихановская ждёт от Вашингтона своеобразного "плана Маршалла" для Белоруссии — по аналогии с программой помощи Штатов Европе после Второй мировой войны.

Несмотря на желание Тихановской встретиться с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, этого может и не случиться. Ранее пресс-служба Госдепа опубликовала график главы дипломатии США, в котором встреча с лидером белорусской оппозиции не значится.