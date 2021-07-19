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Пять взрывов газовых баллонов и пламя на тысячу квадратов: Под Анапой пожар уничтожил столовую гостевого дома

Несмотря на большой масштаб возгорания, никто не пострадал. Из здания было эвакуировано 25 человек.

19 июля, 04:33

Под Анапой пожар уничтожил столовую гостевого дома. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В станице Благовещенской под Анапой в ночь на 19 июля произошёл крупный пожар — горела столовая рядом с гостевым домом "Сиеста". В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Как сообщили Лайфу очевидцы, пожар привёл к взрыву пяти газовых баллонов. Было эвакуировано 25 человек, пламя удалось ликвидировать в 01:38.

Пахло из ливнёвки: Владелец гостиницы в Геленджике за несколько дней до взрыва жаловался в горгаз на характерный запах

Пахло из ливнёвки: Владелец гостиницы в Геленджике за несколько дней до взрыва жаловался в горгаз на характерный запах

Ранее, 13 июля, взрыв газа прогремел на территории гостиницы "Азария" на Советской улице в Геленджике. Эпицентром стал магазин на первом этаже здания. Утром туда пришла продавщица и включила свет — тогда и произошёл хлопок. Погиб один человек, пятеро пострадали. Ударной волной оказалось повреждено не только здание, но и три машины, припаркованные рядом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом СУ СК РФ. Лайф собрал всё, что известно о взорвавшейся гостинице "Азария" и её хозяине, а также опубликовал список пострадавших.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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