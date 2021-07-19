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В российских кинотеатрах запретят курить электронные сигареты и приходить в грязной одежде

Речь идёт только о крайних случаях, когда человек становится источником антисанитарии и может испачкать окружающих.

19 июля, 04:19

Фото © Pexels

Правительство России намерено утвердить правила оказания услуг по показу фильмов в кинотеатрах. Так, администрация заведений получит право не пускать зрителей в грязной одежде и выгонять тех, кто курит в зале электронные сигареты. Как сообщает "Российская газета", проект постановления рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что каждая компания на основании базовых рамок, принятых правительством, сможет сама устанавливать свои правила, однако они не должны выходить за установленные пределы. Так, например, кинотеатры могут запрещать вносить в зал лазерные указки.

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"Также правила предусматривают возможность установления запрета на курение в кинозалах, в том числе и на электронные сигареты. Ещё одно ограничение — кинотеатры будут вправе не пускать в зал посетителей в грязной одежде, способной испачкать вещи других посетителей либо кресла кинозала", — сказал Груздев, уточнив, что речь идёт совсем о крайних случаях, когда человек становится источником антисанитарии.

Кроме того, новые правила обязывают администрации кинотеатров сообщать зрителям не только продолжительность сеанса, но и то, сколько будет длиться реклама перед фильмом. Данная информация должна быть размещена у касс. Помимо этого кинотеатры не смогут отменять показы, даже если на них придёт всего один человек.

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Ранее стало известно, что россиянам могут запретить проносить свою еду в кинотеатры.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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