"Отличная работа дизайнеров и инженеров": Иностранцы с восхищением отреагировали на видео с новым российским истребителем
Пользователи отметили, что самолёт будет иметь успех у зарубежных государств.
Фото © Twitter/RupprechtDeino
Зарубежные пользователи поделились впечатлениями от видео с новым российским истребителем, который будет представлен на МАКС-2021. Ролик, посвящённый самолёту, опубликован на ютуб-канале госкорпорации "Ростех".
На видео показаны контуры истребителя анфас, элементы панели приборов и механизмы управления самолётом, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания "Сухой". Многие комментаторы восхитились новинкой и заявили, что с нетерпением ждут официальной презентации.
"Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции", — отметил Atalaclys.
"Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Возможно, однажды мы увидим, как F-22 будет летать бок о бок с Су-57 или этим новым самолётом, хотя я слышал, что он в основном предназначен для экспорта", — добавил PanzerKitsune 131-232.
"Это будет отлично. Привет из Вьетнама", "Будущий истребитель ВВС Сербии. Молодец, Россия!", "Великолепно, надеюсь, власти Аргентины порадуют нас", — написали другие пользователи.
Напомним, военный самолёт будет официально представлен 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона.
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