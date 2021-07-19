Зарубежные пользователи поделились впечатлениями от видео с новым российским истребителем, который будет представлен на МАКС-2021. Ролик, посвящённый самолёту, опубликован на ютуб-канале госкорпорации "Ростех".

На видео показаны контуры истребителя анфас, элементы панели приборов и механизмы управления самолётом, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания "Сухой". Многие комментаторы восхитились новинкой и заявили, что с нетерпением ждут официальной презентации.

"Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции", — отметил Atalaclys.

"Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Возможно, однажды мы увидим, как F-22 будет летать бок о бок с Су-57 или этим новым самолётом, хотя я слышал, что он в основном предназначен для экспорта", — добавил PanzerKitsune 131-232.