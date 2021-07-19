В Москве по камерам выписали 56 тысяч штрафов за непристёгнутый ремень и телефон в руках

В МВД рассказали, что инспекторы также следят за соблюдением скоростного режима с помощью мобильных компьютеров — аппаратно-программных комплексов "Барс".