В Москве по камерам выписали 56 тысяч штрафов за непристёгнутый ремень и телефон в руках
В МВД рассказали, что инспекторы также следят за соблюдением скоростного режима с помощью мобильных компьютеров — аппаратно-программных комплексов "Барс".
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
С начала 2021 года сотрудники московской полиции выписали по камерам почти 53 тысячи штрафов водителям за непристёгнутый ремень безопасности, а также более трёх тысяч штрафов за использование телефона за рулём. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
В ведомстве добавили, что сотрудники ГИБДД также следят за соблюдением водителями скоростного режима с помощью мобильных компьютеров — аппаратно-программных комплексов "Барс", их программное обеспечение позволяет получать информацию о нарушениях в режиме реального времени. Кроме того, все заступающие на дежурство наряды ДПС Управления Госавтоинспекции Москвы оснащаются планшетными компьютерами "Мобильный инспектор".
Ранее сообщалось, что МВД планирует запустить систему "Паутина" по всей России до конца года. В апреле она уже начала функционировать в Центральном федеральном округе.
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