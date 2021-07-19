Ситуация, которая произошла недалеко от украинско-российской границы, где сотрудники СБУ избили пограничников Незалежной и забрали их оружие, вызвала бурную реакцию среди граждан страны.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июля в Сумской области трое мужчин нанесли травмы двум пограничникам и отобрали у них табельное оружие. По данному факту было возбуждено уголовное дело. При этом также появилась информация, что похищенный арсенал удалось вскоре вернуть.

"То есть оружие отобрали и просто выбросили где-то на обочине? Что это было?" — удивились пользователи соцсетей.

"Как они могли завладеть оружием? И почему пограничники на использовали оружие?" — задались вопросом комментаторы.

Позже стало известно, что напавшими на украинских пограничников оказались сотрудники СБУ. Однако речь шла о двух сотрудниках, которых уже отстранили от работы. А вот кем был третий нападавший и был ли он вовсе, пока не ясно. В Сети также гадают, зачем вдруг потребовалось нападать на своих. В частности, депутат Верховной рады от партии президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский в шутку предположил, что сотрудники Службы безопасности Украины решили "уйти в партизаны" в связи с новым законом об СБУ, который готовят парламентарии.

"Понимая, что победа Марьяны (Безуглой, автора законопроекта об СБУ. — Прим. Лайфа) близка, ряд сотрудников СБУ решил уходить в партизаны. Но нужно было добыть оружие, и тут на глаза попались пограничники..." — написал нардеп.

А журналист Максим Войтенко считает, что "эсбэушники кутили в запретной зоне" и агрессивно отреагировали на требования наряда пограничников.

В свою очередь, известный врач-инфекционист Алексей Галимский прокомментировал ситуацию следующим образом: "Шла первая неделя после отставки Авакова". Речь идёт о бывшем главе МВД Украины Арсене Авакове, который недавно покинул свой пост.