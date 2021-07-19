Российские учёные нашли убийц коронавируса в штамме лактобацилл

Специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" и Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной обнаружили штамм лактобацилл, активных против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Учёные изучили активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков, против свиного гриппа, штамма вируса гриппа птиц H5N6 и SARS-CoV-2.

"Установлено, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2", — пояснили специалисты.

Результаты работы опубликованы в совместной научной статье в зарубежном журнале Biomed Research International.