Российские учёные нашли убийц коронавируса в штамме лактобацилл
Специалисты изучили активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий против свиного, птичьего гриппа и коронавируса. Один штамм оказался способен противостоять SARS-CoV-2.
Фото © ТАСС / NIAID
Специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" и Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной обнаружили штамм лактобацилл, активных против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Учёные изучили активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков, против свиного гриппа, штамма вируса гриппа птиц H5N6 и SARS-CoV-2.
"Установлено, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2", — пояснили специалисты.
Результаты работы опубликованы в совместной научной статье в зарубежном журнале Biomed Research International.
В Роспотребнадзоре добавили, что в институте имени Блохиной проводятся исследования, связанные с разработкой прототипа вакцины против новой коронавирусной инфекции. Прототип основан на авторской молекулярной платформе, которая представляет собой вирусоподобные частицы на основе белков норовируса человека. Предполагается, что вакцину можно будет использовать в качестве интраназального препарата для вакцинации детей и пожилых людей.
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