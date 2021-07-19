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Российские учёные нашли убийц коронавируса в штамме лактобацилл

Специалисты изучили активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий против свиного, птичьего гриппа и коронавируса. Один штамм оказался способен противостоять SARS-CoV-2.

19 июля, 02:21

Фото © ТАСС / NIAID

Специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" и Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной обнаружили штамм лактобацилл, активных против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Учёные изучили активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков, против свиного гриппа, штамма вируса гриппа птиц H5N6 и SARS-CoV-2.

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"Установлено, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2", — пояснили специалисты.

Результаты работы опубликованы в совместной научной статье в зарубежном журнале Biomed Research International.

В Роспотребнадзоре добавили, что в институте имени Блохиной проводятся исследования, связанные с разработкой прототипа вакцины против новой коронавирусной инфекции. Прототип основан на авторской молекулярной платформе, которая представляет собой вирусоподобные частицы на основе белков норовируса человека. Предполагается, что вакцину можно будет использовать в качестве интраназального препарата для вакцинации детей и пожилых людей.

Ранее учёный объяснил, способен ли коронавирус встроиться в геном человека.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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