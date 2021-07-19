Генерал рассказал о ключевой ошибке СССР и Запада при выводе войск из Германии

По словам Терентьева, канцлер Германии с 1982 по 1998 год Гельмут Коль предлагал Советскому Союзу оставить в стране хотя бы одну дивизию.

Полный вывод советских войск из Германии в 90-х годах оказался главной геополитической ошибкой не только Советского Союза, но и руководства Запада. Такое мнение выразил генерал-полковник Антон Терентьев, который в 1993–1994 годах занимал пост начальника штаба и первого заместителя командующего Западной группой войск в этой стране. Он также называет себя "последним русским солдатом, покинувшим Германию".

"Считаю, полный вывод войск был геополитической ошибкой — причём не только нашего руководства, но и Запада. Они там думали встать на пьедестал, командовать миром против России", — сказал Терентьев в интервью "Ленте.ру".

По его мнению, Запад навредил сам себе принуждением СССР к выводу военных. Терентьев отметил, что Джеймс Бейкер, который был госсекретарём США в 1989–1992 годах, настаивал на полном выводе войск вплоть до последнего солдата. Сам генерал считает, что в результате этих действий "Запад получил обиженную и озлобленную Россию", которая начала концентрировать свои военные силы. Терентьев заключил, что Гельмут Коль, канцлер Германии с 1982 по 1998 год, предлагал Советскому Союзу оставить в стране хотя бы одну дивизию.