Зачем Англия и Франция собирались атаковать СССР перед Великой Отечественной войной Сложная и неоднозначная обстановка накануне Великой Отечественной войны стала поводом для того, чтобы Англия и Франция начали разрабатывать план Pike, целью которого были советские нефтепромыслы. 11762 11762 Фото © Shutterstock

В Москве открылась выставка "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939-го – 22 июня 1941-го". Экспозиция посвящена предвоенным отношениям между СССР, Францией и Англией. Более 300 документов из различных архивов России и Белоруссии показывают, что в тот период страны Запада разрабатывали план Pile ("Копьё") по проведению военной операции в советском Закавказье, предусматривавший нанесение бомбовых ударов по нефтепромыслам в Баку.

В 1930-е годы произошло некоторое сближение СССР и стран Западной Европы. Так, в 1935 году западные военные специалисты побывали на киевских манёврах, в целом отношения между странами были достаточно открытыми. Однако в 1939–1940 годах всё снова пошло на спад, будущие союзники действительно готовили план под кодовым названием Pike, говорит военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

Нефтеперерабатывающий завод в Баку, 1912. Фото © wikipedia

— "Странная война" (так принято называть период, когда Франция и Англия, объявив войну нацистской Германии, не совершили никаких военных действий против немцев. — Прим. Лайфа), которую англичане и французы вели против Гитлера, не обещала успехов, поэтому они разрабатывали план по удару по периферии, местам, где находились нефтяные ресурсы, в том числе по бакинским промыслам в СССР, которые поставляли нефть — в том числе в Германию в обмен на станки для производства. Цель этого удара — перерезать доступ к нефтепромыслам. Так как находились они в пределах досягаемости авиации, то подготовка уже вышла на детальное планирование. Фактически дело дошло до практической подготовки возможной бомбардировки, выделялись средства, подготавливались аэродромы, — рассказал историк.

Он добавил, что сам факт этой операции не новость, так как немцы ещё в 1940 году во время наступления на Францию захватили эти документы и в пропагандистских целях их опубликовали. В это время Баку был практически единственным нефтепромыслом в СССР, который снабжал всю страну ресурсами. В случае уничтожения закавказской нефти стране грозили крайне тяжёлые последствия, так СССР лишился бы возможности вести боевые действия с помощью механизированных корпусов. Как полагает член ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Суржик, руководство СССР имело некие представления о готовящейся операции союзников.

— В Москве, конечно, об этих планах подозревали, советское командование уже в 1939 году начало перебрасывать войска по направлению к Баку, 31 декабря поступил приказ усилить подразделения войск Закавказского военного округа за счёт резервистов сверх штата. 10 января округу была передана 31-я стрелковая дивизия, а 6 марта народный комиссар обороны Климент Ворошилов лично совершил поездку по району прикаспийской нефтедобычи. Стоит отметить, что в то же время, 14 марта 1940 года, французская разведка получила сведения, что советская сторона запрашивала в США специалистов по тушению нефтепромыслов и рекомендации по тушению масштабных пожаров, которые могли бы возникнуть в Баку в случае бомбёжки, — отметил эксперт.

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Но операция так и осталась на бумаге. Весной 1940 года англичанам и французам стало просто не до того, чтобы планировать атаку на Советский Союз.

— На самом деле ничего такого невероятного в документе нет. После войны тоже были документы о том, как они хотят нанести удар по нашим основным городам. У нашего Генерального штаба, в свою очередь, в протоколах зафиксированы планы за две недели дойти до берегов Атлантического океана. Генштабы тем и занимаются, что ведут разработки стратегических планов. В этом суть этого военного органа — всё время разрабатывать планы новых войн. Тут важно понимать, что в 1940-м шутки кончились, немцы заняли Европу, разбили Норвегию, Данию, Бенилюкс, Францию, выбили англичан на их остров. Там уже никаких планов налёта на СССР разрабатывать не приходилось, самим бы выжить, удержаться, — отметил историк Юрий Жуков.

Летом 1940 года СССР ожидал наступления Гитлера, с чем связан ряд военных приготовлений и обстоятельств, в том числе занятие западных областей Украины и Белоруссии, а также выравнивание советско-финской границы, которая слишком близко располагалась к Ленинграду. Однако в 1940 году поход немцев на СССР не состоялся, гитлеровцы, оценив успехи восточного соседа, взяли паузу. Война задержалась на один год.

Авторы Никита Юрченко