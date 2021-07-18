Крымский политолог Владимир Джаралла считает, что новость о вызове министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мариуполь Службой безопасности Украины демонстрирует глупость киевских властей, которые не могут принимать независимые решения в интересах своей страны.

"Разумеется, вся эта новость является глупостью, но, когда мы рассуждаем об Украине, логика бессильна. В стране действует целый ряд групп влияния, различных команд и группировок, это происходит внутри самой власти. Действуют они очень часто разрозненно, совершенно не взаимодействуя друг с другом", — сказал политолог ФАН.

Джаралла назвал предложение СБУ идиотическим и напомнил, что ещё в 2014 году оно стало поводом для многочисленных шуток. По его мнению, во власти страны сложилась ситуация, когда "левая рука не знает, что делает правая". Также эксперт уточнил, что украинские власти не стремятся к налаживанию отношений с Россией. По его мнению, политическая система придерживается русофобской позиции и даже после смены президентов ведёт постоянную информационную войну.