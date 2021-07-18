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Правозащитная организация "Команда 29" заявила о прекращении своей деятельности

Руководство опасается, что следующим шагом в атаке на них может стать уголовное преследование членов объединения и их сторонников.

18 июля, 16:00
<p>Фото © Телеграм-канал "<a href="https://t.me/komanda29/2489" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Команда 29</a>"</p>

Фото © Телеграм-канал "Команда 29"

Правозащитное объединение "Команда 29" объявило о самороспуске в связи с тем, что Генпрокуратура отождествляет его деятельность с организацией Spolenost Svobody Informace, которая признана нежелательной в России.

"Мы не согласны с этим. Выводы Генпрокуратуры противоречат фактам и праву, они произвольны и надуманны. "Команда 29" не имеет никаких отношений с чешской НКО. Юристы оспорят отождествление, но прямо сейчас мы не можем игнорировать позицию силовиков", — говорится в телеграм-канале объединения.

"Команда 29" опасается, что следующим шагом в атаке на них может стать уголовное преследование членов объединения и их сторонников. Для того чтобы не подвергать риску большое количество людей, было принято решение прекратить деятельность. Адвокаты и юристы команды продолжат работать с делами своих подзащитных "исключительно в личном качестве".

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Также члены объединения сообщили, что все медиапроекты и архив, куда входят памятки, репортажи, расследования и многое другое, решено удалить, так как этот контент может быть квалифицирован как материал нежелательной организации. Своим подписчикам они тоже рекомендуют удалить все прямые ссылки и репосты, связанные с этими материалами.

"Уточним: любые упоминания "Команды 29" или посты с вашим отношением к происходящему никакой угрозы не представляют. Если вам хочется высказаться — вы имеете на это полное право", — отмечается в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации "Проект медиа". Поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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