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Китайские учёные заявили о доказательствах природного происхождения коронавируса

Они сравнили SARS-CoV-2 с вирусом SARS-CoV, также известным как атипичная пневмония, и пришли к выводу, что новый патоген не мог возникнуть в лаборатории или на рынке большого города.

19 июля, 02:58

Фото © ТАСС / Zuma

Китайские учёные заявили, что нашли доказательства природного происхождения коронавируса. В статье, опубликованной в научном журнале Science China Life Sciences, утверждается, что вирус не мог появиться в лаборатории.

По словам специалистов, если сравнить вирус SARS-CoV (атипичная пневмония) с коронавирусом SARS-CoV-2, то заметно, что новый патоген лучше адаптировался к человеку. Такие изменения в приспособляемости могли произойти только до начала нынешней пандемии и с помощью поэтапного выбора. Поэтому новый коронавирус, считают учёные, не мог развиться на рынке животных в большом городе или, что ещё менее вероятно, в лаборатории.

Работавшая в Ухани вирусолог не исключила, что коронавирус искусственный

Работавшая в Ухани вирусолог не исключила, что коронавирус искусственный

"При обсуждении происхождения SARS-CoV-2 необходимо учитывать длительный процесс адаптационного сдвига", — говорится в исследовании.

Учёные подчёркивают, что разговоры о неприродном происхождении SARS-CoV-2 выглядят странно, учитывая, что пока не обнаружены штаммы со следами вмешательства человека. Они призывают сосредоточиться на естественных процессах, связанных с появлением коронавируса.

Академик РАН раскрыл мнение учёных по поводу происхождения ковида

Академик РАН раскрыл мнение учёных по поводу происхождения ковида

Ранее стало известно, что ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида. Организация перечислила пять шагов, которые должны помочь выяснить происхождение вируса. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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