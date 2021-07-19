Китайские учёные заявили о доказательствах природного происхождения коронавируса

Китайские учёные заявили, что нашли доказательства природного происхождения коронавируса. В статье, опубликованной в научном журнале Science China Life Sciences, утверждается, что вирус не мог появиться в лаборатории.

По словам специалистов, если сравнить вирус SARS-CoV (атипичная пневмония) с коронавирусом SARS-CoV-2, то заметно, что новый патоген лучше адаптировался к человеку. Такие изменения в приспособляемости могли произойти только до начала нынешней пандемии и с помощью поэтапного выбора. Поэтому новый коронавирус, считают учёные, не мог развиться на рынке животных в большом городе или, что ещё менее вероятно, в лаборатории.