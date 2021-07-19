В Гидрометцентре назвали российский регион, где жара достигнет рекордных 44 градусов

В начале недели аномальная жара сохранится на юге Европейской России, а рекордные 44 градуса ожидаются в Калмыкии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На юге Европейской России по-прежнему жара, причём жара до 40 градусов. В Тамбовской, Липецкой областях 19 июля до 35 градусов. В Южном федеральном округе очень жарко. В Крыму аномальная жара с температурой выше нормы на семь градусов. В Крыму нормы совершенно другие, там 35–38 градусов", — цитирует Вильфанда РИА "Новости".