В Гидрометцентре назвали российский регион, где жара достигнет рекордных 44 градусов
По-настоящему экстремальная температура установится в Южном федеральном округе страны.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В начале недели аномальная жара сохранится на юге Европейской России, а рекордные 44 градуса ожидаются в Калмыкии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На юге Европейской России по-прежнему жара, причём жара до 40 градусов. В Тамбовской, Липецкой областях 19 июля до 35 градусов. В Южном федеральном округе очень жарко. В Крыму аномальная жара с температурой выше нормы на семь градусов. В Крыму нормы совершенно другие, там 35–38 градусов", — цитирует Вильфанда РИА "Новости".
Синоптик добавил, что экстремальные температуры прогнозируются в Краснодарском крае (39–40 градусов), Калмыкии (42–44 градуса), Астраханской (40–42 градуса) и Ростовской областях (40–41 градус).
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