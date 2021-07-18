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Кровь, убийства, оргии: Зрителям Каннского кинофестиваля стало плохо во время просмотра победившего фильма "Титан"

Некоторые сцены картины французского режиссёра Джулии Дюкорно оказались слишком тяжёлыми.

18 июля, 04:03
<p>Кадр из фильма "Титан" / <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1309758/video/175254/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр из фильма "Титан" / "Кинопоиск"

Некоторые зрители фильма французского режиссёра Джулии Дюкорно "Титан", который завоевал главную награду Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь", — почувствовали себя плохо во время просмотра, им пришлось вызвать скорую помощь.

Снятый при поддержке Минкульта РФ фильм удостоен Гран-при Каннского фестиваля

Снятый при поддержке Минкульта РФ фильм удостоен Гран-при Каннского фестиваля

Как пишет РИА "Новости", некоторые сцены картины оказались слишком тяжёлыми для ряда зрителей, ведь в фильме незавуалированно показаны кровь, насилие, убийства и бесконечные оргии, в которых участвует главный герой-трансгендер.

Напомним, церемония награждения победителей состоялась 17 июля в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. В главной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, приняли участие 24 фильма. "Золотую пальмовую ветвь" получил франко-бельгийский фильм "Титан" Джулии Дюкорно.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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