Кровь, убийства, оргии: Зрителям Каннского кинофестиваля стало плохо во время просмотра победившего фильма "Титан"
Некоторые сцены картины французского режиссёра Джулии Дюкорно оказались слишком тяжёлыми.
Кадр из фильма "Титан" / "Кинопоиск"
Некоторые зрители фильма французского режиссёра Джулии Дюкорно "Титан", который завоевал главную награду Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь", — почувствовали себя плохо во время просмотра, им пришлось вызвать скорую помощь.
Как пишет РИА "Новости", некоторые сцены картины оказались слишком тяжёлыми для ряда зрителей, ведь в фильме незавуалированно показаны кровь, насилие, убийства и бесконечные оргии, в которых участвует главный герой-трансгендер.
Напомним, церемония награждения победителей состоялась 17 июля в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. В главной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, приняли участие 24 фильма. "Золотую пальмовую ветвь" получил франко-бельгийский фильм "Титан" Джулии Дюкорно.
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