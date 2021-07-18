Некоторые зрители фильма французского режиссёра Джулии Дюкорно "Титан", который завоевал главную награду Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь", — почувствовали себя плохо во время просмотра, им пришлось вызвать скорую помощь.

Как пишет РИА "Новости", некоторые сцены картины оказались слишком тяжёлыми для ряда зрителей, ведь в фильме незавуалированно показаны кровь, насилие, убийства и бесконечные оргии, в которых участвует главный герой-трансгендер.