10 фильмов с настолько идеально подобранными актёрами, что, похоже, они использовали машину времени

Бен в сериале "Академия Амбрелла". Итан Хван сыграл мальчика, Джастин Мин — юношу

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Стенли в фильме "Оно". Ребёнок — Уайатт Олефф, взрослая версия — Энди Бин

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Курт в сериале Glee. Неповторимый оригинал — Крис Колфер, его детская версия — Адам Колкин

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Гораций в "Круэлле". В начале фильма роль исполняет Джозеф Макдональд и Пол Уолтер Хаузер — спустя 10 лет

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Сабрина в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины". Ведьму-подростка сыграла Кирнан Шипка, а её же в детстве — Маккенна Грейс

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Локи в фильме "Тор". Молодую версию злодея играет юный Тед Олпресс, а взрослую — Том Хиддлстон

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Джордан в фильме "Мелкая". Роль малышки на себя взяла Марсай Мартин, а повзрослевшую героиню сыграла Регина Холл

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Марго в фильме "Бумажные города". Кара Делевинь сыграла взрослую версию героини, её же в детстве — Ханна Аллигуд. Только посмотрите — брови на месте!

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Латика в "Миллионере из трущоб". Подростка играла Танви Лонкар, а повзрослевшую и похорошевшую — Фрейда Пинто

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Гамора в "Стражах Галактики". Малышку сыграла Ариана Гринблатт, а Зои Салдана — повзрослевшую версию

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Примеры выше доказывают, что работа кастинг-директора может спасти целый фильм. Ещё больше молодых актёров — в материале BuzzFeed