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10 фильмов с настолько идеально подобранными актёрами, что, похоже, они использовали машину времени

Подобрать идеально подходящего актёра на роль в кино или сериале — задача не из лёгких. Ну а что если для одного персонажа нужно найти сразу двух актёров: одного — взрослого, а другого — ребёнка. Уровень сложности растёт в геометрической прогрессии. Благо есть кастинг-директора, которые с триумфом справляются и с такими неподъёмными задачами. В подборке ниже — 10 доказательств этого.

11 июля, 16:00

Фото © Marvel

Бен в сериале "Академия Амбрелла". Итан Хван сыграл мальчика, Джастин Мин — юношу

Фото © Netflix / Christos Kalohoridis, Netflix / Courtesy Everett Collection

Фото © Netflix / Christos Kalohoridis, Netflix / Courtesy Everett Collection

Стенли в фильме "Оно". Ребёнок — Уайатт Олефф, взрослая версия — Энди Бин

Фото © Warner Bros. Pictures

Фото © Warner Bros. Pictures

Курт в сериале Glee. Неповторимый оригинал — Крис Колфер, его детская версия — Адам Колкин

Фото © Fox

Фото © Fox

Гораций в "Круэлле". В начале фильма роль исполняет Джозеф Макдональд и Пол Уолтер Хаузер — спустя 10 лет

Фото © Disney / Laurie Sparham, Disney+ / Courtesy Everett Collection

Фото © Disney / Laurie Sparham, Disney+ / Courtesy Everett Collection

Сабрина в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины". Ведьму-подростка сыграла Кирнан Шипка, а её же в детстве — Маккенна Грейс

Фото © Netflix

Фото © Netflix

Локи в фильме "Тор". Молодую версию злодея играет юный Тед Олпресс, а взрослую — Том Хиддлстон

Фото © Marvel

Фото © Marvel

Джордан в фильме "Мелкая". Роль малышки на себя взяла Марсай Мартин, а повзрослевшую героиню сыграла Регина Холл

Фото © Universal Pictures

Фото © Universal Pictures

Марго в фильме "Бумажные города". Кара Делевинь сыграла взрослую версию героини, её же в детстве — Ханна Аллигуд. Только посмотрите — брови на месте!

Фото © 20th Century Fox

Фото © 20th Century Fox

Латика в "Миллионере из трущоб". Подростка играла Танви Лонкар, а повзрослевшую и похорошевшую — Фрейда Пинто

Фото © Pathé Distribution

Фото © Pathé Distribution

Гамора в "Стражах Галактики". Малышку сыграла Ариана Гринблатт, а Зои Салдана — повзрослевшую версию

Фото © Marvel

Фото © Marvel

Примеры выше доказывают, что работа кастинг-директора может спасти целый фильм. Ещё больше молодых актёров — в материале BuzzFeed

10 случаев, когда топовым голливудским актёрам платили сущие копейки, начиная от $3 за фильм

10 случаев, когда топовым голливудским актёрам платили сущие копейки, начиная от $3 за фильм

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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