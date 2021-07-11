10 фильмов с настолько идеально подобранными актёрами, что, похоже, они использовали машину времени
Подобрать идеально подходящего актёра на роль в кино или сериале — задача не из лёгких. Ну а что если для одного персонажа нужно найти сразу двух актёров: одного — взрослого, а другого — ребёнка. Уровень сложности растёт в геометрической прогрессии. Благо есть кастинг-директора, которые с триумфом справляются и с такими неподъёмными задачами. В подборке ниже — 10 доказательств этого.
Фото © Marvel
Бен в сериале "Академия Амбрелла". Итан Хван сыграл мальчика, Джастин Мин — юношу
Фото © Netflix / Christos Kalohoridis, Netflix / Courtesy Everett Collection
Стенли в фильме "Оно". Ребёнок — Уайатт Олефф, взрослая версия — Энди Бин
Фото © Warner Bros. Pictures
Курт в сериале Glee. Неповторимый оригинал — Крис Колфер, его детская версия — Адам Колкин
Фото © Fox
Гораций в "Круэлле". В начале фильма роль исполняет Джозеф Макдональд и Пол Уолтер Хаузер — спустя 10 лет
Фото © Disney / Laurie Sparham, Disney+ / Courtesy Everett Collection
Сабрина в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины". Ведьму-подростка сыграла Кирнан Шипка, а её же в детстве — Маккенна Грейс
Фото © Netflix
Локи в фильме "Тор". Молодую версию злодея играет юный Тед Олпресс, а взрослую — Том Хиддлстон
Фото © Marvel
Джордан в фильме "Мелкая". Роль малышки на себя взяла Марсай Мартин, а повзрослевшую героиню сыграла Регина Холл
Фото © Universal Pictures
Марго в фильме "Бумажные города". Кара Делевинь сыграла взрослую версию героини, её же в детстве — Ханна Аллигуд. Только посмотрите — брови на месте!
Фото © 20th Century Fox
Латика в "Миллионере из трущоб". Подростка играла Танви Лонкар, а повзрослевшую и похорошевшую — Фрейда Пинто
Фото © Pathé Distribution
Гамора в "Стражах Галактики". Малышку сыграла Ариана Гринблатт, а Зои Салдана — повзрослевшую версию
Фото © Marvel
Примеры выше доказывают, что работа кастинг-директора может спасти целый фильм. Ещё больше молодых актёров — в материале BuzzFeed
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