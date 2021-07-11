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Пользователей довела до истерики модель, надевшая на съёмку "зубную нить" вместо купальника

Тренд на откровенность, казалось бы, достиг предела, но дизайнеры раз за разом находят чем удивить. Очередной эксперимент творцов попался на глаза пользователям, и у тех модное решение вызвало лишь смех.

11 июля, 15:00

Фото © Instagram / novaswim

В инстаграме бренда Fashion Nova появился кадр из фотосессии моделей у бассейна. Девушки рекламировали новые купальники, расположившись спиной к камере и демонстрируя свои роскошные тела.

Фото © Instagram / fashionnova

Фото © Instagram / fashionnova

Однако красивый фон и загорелые красавицы отошли на второй план, когда пользователи разглядели, что надето на одной из них. Потенциальные покупатели увидели, что наряд второй слева модели попросту состоит из верёвок, которые в районе ягодиц вообще с трудом можно разглядеть. Юзеры сочли творение дизайнеров поводом для шуток и отметили, что вряд ли стали бы носить такую "зубную нить".

Этот жёлтый купальник меня добил

loveeechy

Фото © Instagram / novaswim

Фото © Instagram / novaswim

Это нить для ягодиц, лол 🤣

bxbymxri

Эту "зубную нить" я бы носить не стала, остальные выглядят отлично


jonnellewestcoast

Видео © Instagram / novaswim

При этом юзеры заинтересовались, как купальник выглядит спереди. Вскоре им представилась возможность узнать. В аккаунте появились ещё кадры с красавицами, на которых можно заметить, что с другой стороны дизайнеры не стали настолько экономить на ткани.

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Невеста сменила на свадьбе пять нарядов, один из которых заставил гостей стыдливо отводить взгляд

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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