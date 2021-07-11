Пользователей довела до истерики модель, надевшая на съёмку "зубную нить" вместо купальника

Однако красивый фон и загорелые красавицы отошли на второй план, когда пользователи разглядели, что надето на одной из них. Потенциальные покупатели увидели, что наряд второй слева модели попросту состоит из верёвок, которые в районе ягодиц вообще с трудом можно разглядеть. Юзеры сочли творение дизайнеров поводом для шуток и отметили, что вряд ли стали бы носить такую "зубную нить".