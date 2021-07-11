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Модель прошла через множество операций, чтобы стать красивой, но парни обходят её стороной уже 7 лет

Селин долгое время доводила свою внешность до совершенства, но теперь это вышло ей боком — девушка стала ещё более одинокой, чем раньше.

11 июля, 12:00

Фото © Instagram / ccentino

26-летняя Селин Сентино из Цюриха, Швейцария, потратила около 28 тысяч долларов (больше 2 млн рублей) на свою новую внешность и теперь зарабатывает неплохие деньги, занимаясь модельным бизнесом. Однако на личном фронте лучше у красотки не стало — несмотря на её готовность найти любовь, парни обходят её стороной, пишет Lad Bible.

Селин до операций и после. Фото © Instagram / ccentino

Селин до операций и после. Фото © Instagram / ccentino

Стоит девушке пойти в бар или ночной клуб, как все парни прочно прилипают к ней голодным взглядом. Но стоит только Селин посмотреть на них или ободряюще улыбнуться, как те сразу тушуются и смущённо сбегают. А если кто-то и набирается храбрости, чтобы подойти ближе, то он не интересует саму модель, это всегда изрядно выпившие парни. Девушка находится в активном поиске уже семь лет, но ей так и не повезло.

Фото © Instagram / ccentino

Фото © Instagram / ccentino

Хотя я не против застенчивых парней, правда! Это даже мило, когда они стесняются и не знают, что сказать. Но обычно проходит всего несколько минут свидания, прежде чем они понимают, что я не кусаюсь, и расслабляются. Но пока мне не повезло

Селин Сентино

Фото © Instagram / ccentino

Фото © Instagram / ccentino

Причём критерии к будущему возлюбленному у девушки самые простые. Он должен быть выше модели, которая ростом 163 сантиметра, и обладать схожим чувством юмора. Девушка не зацикливается на чужой внешности, ведь на все пластические операции она пошла лишь потому, что её травили за то, как она выглядит.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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