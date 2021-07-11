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10 трогательных фото со свадеб, показывающих, как папам тяжело отпускать своих любимых дочек

Чего только свадебный фотограф из Ноттингема Мартин Маковски не видел за годы своей работы! Кажется, кадры с молодожёнами должны быть самыми милыми. Это, конечно, так, но вы видели, как отцы смотрят на своих дочерей, выходящих замуж? Британец уверен, это какой-то другой, недостижимый уровень любви. В подборке ниже — десять лучших работ фотографа, на которых он запечатлел особенные отношения невест с их папами.

11 июля, 13:00

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Что-то в глаз попало!"

Фото © Instagram / makowskiphotography

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Ой, кажется, сдержать свои эмоции у него не получится"

Фото © Instagram / makowskiphotography

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Я люблю тебя, папа!"

Фото © Instagram / makowskiphotography

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Вот она — улыбка человека, одурманенного счастьем"

Фото © Instagram / makowskiphotography

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Едва ли папа думал об этом в тот момент, но... посмотрите, какая у невесты шикарная причёска!"

Фото © Instagram / makowskiphotography

Фото © Instagram / makowskiphotography

"О, только посмотрите, какие они милые!"

Фото © Instagram / makowskiphotography

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Ещё несколько лет назад папа так же провожал её на выпускной, а теперь — сопровождает на свадьбу"

Фото © Instagram / makowskiphotography

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Подожди, дай полюбуюсь тобой ещё минутку"

Фото © Instagram / makowskiphotography

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Ну красотка? Ещё какая!"

Фото © Instagram / makowskiphotography

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Папа едва сдерживает эмоции, но вы посмотрите на задний план"

Фото © Instagram / makowskiphotography

Фото © Instagram / makowskiphotography

Ещё больше трогательных моментов невест и их пап — в материале Bored Panda.

15 свадебных фото, которые сделаны в самый лучший момент, чтобы посмеяться и поплакать над ними

15 свадебных фото, которые сделаны в самый лучший момент, чтобы посмеяться и поплакать над ними

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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