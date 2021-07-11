10 трогательных фото со свадеб, показывающих, как папам тяжело отпускать своих любимых дочек
Чего только свадебный фотограф из Ноттингема Мартин Маковски не видел за годы своей работы! Кажется, кадры с молодожёнами должны быть самыми милыми. Это, конечно, так, но вы видели, как отцы смотрят на своих дочерей, выходящих замуж? Британец уверен, это какой-то другой, недостижимый уровень любви. В подборке ниже — десять лучших работ фотографа, на которых он запечатлел особенные отношения невест с их папами.
"Что-то в глаз попало!"
"Ой, кажется, сдержать свои эмоции у него не получится"
"Я люблю тебя, папа!"
"Вот она — улыбка человека, одурманенного счастьем"
"Едва ли папа думал об этом в тот момент, но... посмотрите, какая у невесты шикарная причёска!"
"О, только посмотрите, какие они милые!"
"Ещё несколько лет назад папа так же провожал её на выпускной, а теперь — сопровождает на свадьбу"
"Подожди, дай полюбуюсь тобой ещё минутку"
"Ну красотка? Ещё какая!"
"Папа едва сдерживает эмоции, но вы посмотрите на задний план"
Ещё больше трогательных моментов невест и их пап — в материале Bored Panda.
WOW-news
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