10 трогательных фото со свадеб, показывающих, как папам тяжело отпускать своих любимых дочек

"Что-то в глаз попало!"

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Ой, кажется, сдержать свои эмоции у него не получится"

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Я люблю тебя, папа!"

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Вот она — улыбка человека, одурманенного счастьем"

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Едва ли папа думал об этом в тот момент, но... посмотрите, какая у невесты шикарная причёска!"

Фото © Instagram / makowskiphotography

"О, только посмотрите, какие они милые!"

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Ещё несколько лет назад папа так же провожал её на выпускной, а теперь — сопровождает на свадьбу"

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Подожди, дай полюбуюсь тобой ещё минутку"

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Ну красотка? Ещё какая!"

Фото © Instagram / makowskiphotography

"Папа едва сдерживает эмоции, но вы посмотрите на задний план"

Фото © Instagram / makowskiphotography

Ещё больше трогательных моментов невест и их пап — в материале Bored Panda.