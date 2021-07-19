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Регион
Опубликовано 19 июля 2021, 07:50

Депутат Госдумы предложил выплатить пенсионерам пособие за вакцинацию от ковида

Фото © ТАСС / AP

Фото © ТАСС / AP

По его мнению, это может стать существенной мерой поддержки и стимулом для пожилых россиян в вопросе прививок.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести в России пособие для пенсионеров за вакцинацию от коронавируса. Парламентарий направил соответствующее письмо главе Минтруда Антону Котякову. Об этом сообщает RT.

Власов напомнил, что сейчас власти ряда регионов создают различные стимулы для вакцинации, но единого федерального решения пока нет. В связи с этим он предложил оценить целесообразность введения единовременного федерального пособия в размере 10 тысяч рублей за вакцинацию для получающих пенсию по старости.

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Депутат полагает, что это может стать существенной мерой поддержки и стимулом для пожилых россиян в вопросе вакцинации.

Ранее врачи объяснили, почему пожилые легче молодых переносят вакцинацию от ковида.

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Никита Никонов
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