Депутат Госдумы предложил выплатить пенсионерам пособие за вакцинацию от ковида

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести в России пособие для пенсионеров за вакцинацию от коронавируса. Парламентарий направил соответствующее письмо главе Минтруда Антону Котякову. Об этом сообщает RT .

Власов напомнил, что сейчас власти ряда регионов создают различные стимулы для вакцинации, но единого федерального решения пока нет. В связи с этим он предложил оценить целесообразность введения единовременного федерального пособия в размере 10 тысяч рублей за вакцинацию для получающих пенсию по старости.