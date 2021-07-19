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Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров и предпенсионеров

Выгодные предложения есть не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах страны.

19 июля, 05:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий, которые открыты для пенсионеров и предпенсионеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Согласно данным исследования, одну из самых высоких зарплат для пенсионеров и людей предпенсионного возраста — до 250 тыс. рублей в месяц — предлагают психиатру-наркологу в Санкт-Петербурге. Такой специалист должен иметь высшее медицинское образование, действующий сертификат по специальности, а также уметь оказывать первичную помощь в амбулаторных условиях и выявлять потребности пациента. В Москве такой же оклад предлагают начальнику производства на мебельном предприятии. Работодателю важен стаж работы от года, опыт изготовления изделий на заказ, знание процессов деревообработки и умение пользоваться измерительным инструментом. Геодезист на строительных объектах в столице и Санкт-Петербурге может рассчитывать на сумму до 150 тысяч рублей.

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Высокооплачиваемые вакансии предлагаются не только в Москве и Северной столице. Так, в Норильске повар за вахту может заработать до 240 тыс. рублей. Прораб дорожных работ в Хабаровском крае может рассчитывать на 150 тыс., а сварщик НАКС в Уфе — на 135 тыс. рублей за месяц. Оклад до 100 тыс. рублей предлагается автомеханику-автослесарю в Казани. Такая зарплата доступна экскаваторщику в Нижнем Новгороде.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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