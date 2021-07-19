Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров и предпенсионеров

Согласно данным исследования, одну из самых высоких зарплат для пенсионеров и людей предпенсионного возраста — до 250 тыс. рублей в месяц — предлагают психиатру-наркологу в Санкт-Петербурге. Такой специалист должен иметь высшее медицинское образование, действующий сертификат по специальности, а также уметь оказывать первичную помощь в амбулаторных условиях и выявлять потребности пациента. В Москве такой же оклад предлагают начальнику производства на мебельном предприятии. Работодателю важен стаж работы от года, опыт изготовления изделий на заказ, знание процессов деревообработки и умение пользоваться измерительным инструментом. Геодезист на строительных объектах в столице и Санкт-Петербурге может рассчитывать на сумму до 150 тысяч рублей.