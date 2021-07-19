Депутат Рады предрёк Украине тяжёлые времена после статьи Путина
Ренат Кузьмин считает, что ни украинский МИД, ни Офис президента Незалежной, ни СНБО так ничего из этого материала и не поняли.
Фото © Sergey Dolzhenko / EPA / ТАСС
Депутат Рады Ренат Кузьмин предрёк Украине тяжёлые времена из-за той реакции, которую в Киеве дают на статью президента России Владимира Путина о Незалежной. Нардеп выделил "три самых важных правовых аспекта" статьи, на которые украинским политикам стоило бы обратить внимание.
Первое — это то, что современное украинское государство в его нынешних границах было создано с 1917 по 1954 год, когда Незалежной отошли территории современного юго-востока и запада страны.
"Это означает, что Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, т.е. России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, "ограбили", — написал депутат в "Фейсбуке".
Второй тезис, который выделил Кузьмин, — превращение Украины в проект "анти-Россия" после 2014 года, целью которого была "провокация конфликта" с Москвой, при этом элементами этой политики стало ущемление прав населения, "придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей", а также репрессии против политических оппонентов.
Третий тезис из статьи Путина, на который обращает внимание нардеп, — это то, что Москва не допустит использования украинскими властями против России территорий, когда-то ей принадлежавших, и живущих там людей.
"Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты-международники. Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжёлые времена", — сделал вывод Кузьмин.
Статья Путина об Украине была опубликована 12 июля. Она выпущена в двух вариантах — на русском и украинском языках. В ней российский лидер назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией, ещё раз назвал русских и украинцев одним народом, напомнив о наших общих цивилизационных истоках, а также описал, как Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — "превратить Украину в плацдарм против России", но Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной".
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