Депутат Рады предрёк Украине тяжёлые времена после статьи Путина

Депутат Рады Ренат Кузьмин предрёк Украине тяжёлые времена из-за той реакции, которую в Киеве дают на статью президента России Владимира Путина о Незалежной. Нардеп выделил "три самых важных правовых аспекта" статьи, на которые украинским политикам стоило бы обратить внимание.

Первое — это то, что современное украинское государство в его нынешних границах было создано с 1917 по 1954 год, когда Незалежной отошли территории современного юго-востока и запада страны.

"Это означает, что Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, т.е. России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, "ограбили", — написал депутат в "Фейсбуке".

Второй тезис, который выделил Кузьмин, — превращение Украины в проект "анти-Россия" после 2014 года, целью которого была "провокация конфликта" с Москвой, при этом элементами этой политики стало ущемление прав населения, "придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей", а также репрессии против политических оппонентов.

Третий тезис из статьи Путина, на который обращает внимание нардеп, — это то, что Москва не допустит использования украинскими властями против России территорий, когда-то ей принадлежавших, и живущих там людей.

"Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты-международники. Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжёлые времена", — сделал вывод Кузьмин.