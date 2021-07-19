В Минсельхозе не ждут роста цен на хлеб в РФ
При этом ранее СМИ узнали о возможном подорожании продукции на 7–12% с августа.
Фото © Pexels
Цены на хлеб в России остаются стабильными, их рост не ожидается — так в Минсельхозе ответили на сообщения СМИ о грядущем подорожании хлебобулочных изделий.
"Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что существенного роста цен на хлеб не ожидается, так как стоимость сырья снижается, кроме того, производителям предоставили меры господдержки.
При этом ранее газета "Коммерсант" сообщила о возможном подорожании продукции на 7–12% с августа. Повышение цен может вызвать увеличение стоимости сырья, упаковки и перевозки. Например, цена маргарина выросла на 38%, упаковочного материала — на 26% (а в некоторых случаях — и до 40%), а сахара — на 9%.
Комментариев: 0