В Минсельхозе не ждут роста цен на хлеб в РФ

Цены на хлеб в России остаются стабильными, их рост не ожидается — так в Минсельхозе ответили на сообщения СМИ о грядущем подорожании хлебобулочных изделий.

"Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что существенного роста цен на хлеб не ожидается, так как стоимость сырья снижается, кроме того, производителям предоставили меры господдержки.