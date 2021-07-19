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В Минсельхозе не ждут роста цен на хлеб в РФ

При этом ранее СМИ узнали о возможном подорожании продукции на 7–12% с августа.

19 июля, 05:47
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Цены на хлеб в России остаются стабильными, их рост не ожидается — так в Минсельхозе ответили на сообщения СМИ о грядущем подорожании хлебобулочных изделий.

"Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции",  говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что существенного роста цен на хлеб не ожидается, так как стоимость сырья снижается, кроме того, производителям предоставили меры господдержки.

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При этом ранее газета "Коммерсант" сообщила о возможном подорожании продукции на 7–12% с августа. Повышение цен может вызвать увеличение стоимости сырья, упаковки и перевозки. Например, цена маргарина выросла на 38%, упаковочного материала — на 26% (а в некоторых случаях — и до 40%), а сахара — на 9%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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