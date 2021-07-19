Онколог назвал признаки, указывающие на рак кишечника

Рак кишечника входит в пятёрку самых распространённых и наиболее опасных онкозаболеваний. Как рассказал врач-колопроктолог больницы № 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый, более 30% людей, у которых диагностирована злокачественная опухоль в толстой кишке, умирают в течение первого года после постановки диагноза.

Благополучный исход во многом зависит от стадии болезни, отметил специалист. По его словам, при выявлении рака кишечника на первой стадии выживаемость после лечения составляет порядка 94–95%, на второй — 80%, на третьей — менее 67%, на четвёртой — не более 11%. При этом на начальных этапах заболевание практически никак себя не проявляет.

"Чаще всего пациенты не настораживаются, объясняя симптомы геморроем, и не обращаются к врачу", — сказал Недозимованый в интервью порталу "Доктор Питер".

Однако самостоятельно распознать опасный недуг всё же можно. У опухоли толстой кишки, как предупредил врач, есть одна важная особенность — она начинает кровоточить до появления первых симптомов. Кроме того, на ранних стадиях у пациентов может быть расстройство стула, добавил медик. В случае появления этих признаков специалист рекомендует сдать анализ на скрытую кровь (иммунохимический тест).