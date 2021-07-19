В Совфеде поддержали предложение начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида
Этот вопрос вряд ли будет реализован в качестве общефедерального решения, отметил Валерий Рязанский. По его словам, каждый регион должен определять, как мотивировать стариков делать прививки.
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с Лайфом оценил инициативу начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида. По его словам, принятию подобных решений должны предшествовать тщательные расчёты.
"Любые средства, которые улучшают качество жизни пенсионеров, я поддерживаю. Улучшения, которые направлены на качество жизни. <...> Давайте прикинем, у нас 43 миллиона пенсионеров, из них я не знаю, какую категорию имел в виду депутат... Если это пенсионеры, получающие страховые пенсии по старости, то это около 40 миллионов человек. 40 миллионов на 10 тысяч рублей — это 400 миллиардов рублей. Это очень внушительная сумма, и без соответствующей проработки нахождения этих ресурсов в бюджете страны такие решения вряд ли смогут принять оперативно", — отметил сенатор.
Рязанский сомневается, что вопрос с пособиями будет реализован в качестве общефедерального решения. По его словам, скорее всего, каждый регион самостоятельно будет принимать решение, которое касается мотивации людей старшего возраста для прохождения вакцинации.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей за вакцинацию от ковида. Парламентарий полагает, что это может стать существенной мерой поддержки и стимулом для пожилых россиян в вопросе прививок. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову.
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