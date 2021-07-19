В Совфеде поддержали предложение начислять пособия пенсионерам за вакцинацию от ковида

"Любые средства, которые улучшают качество жизни пенсионеров, я поддерживаю. Улучшения, которые направлены на качество жизни. <...> Давайте прикинем, у нас 43 миллиона пенсионеров, из них я не знаю, какую категорию имел в виду депутат... Если это пенсионеры, получающие страховые пенсии по старости, то это около 40 миллионов человек. 40 миллионов на 10 тысяч рублей — это 400 миллиардов рублей. Это очень внушительная сумма, и без соответствующей проработки нахождения этих ресурсов в бюджете страны такие решения вряд ли смогут принять оперативно", — отметил сенатор.