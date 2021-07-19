"Теперь это твоя проблема": Москвичка бросила дочь в хостеле и сообщила об этом мужу в СМС
В свою очередь отец малышки заявил, что не может взять на попечительство ребёнка, потому что у него нет постоянного заработка и места жительства.
Фото © Pexels
Москвичка бросила свою 11-месячную дочь в хостеле и в СМС отцу ребёнка заявила, что "это теперь его проблема". Мужчина обратился в полицию, об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл 18 июля. 27-летняя женщина оставила дочь одну в гостинице, после чего отправила сообщение своему мужу, с которым находится в процессе развода, о том, что ребёнок — теперь его проблема. 32-летний отец малышки позвонил в полицию, его вместе с дочерью доставили в отдел. Там он написал заявление о том, что не может взять на попечительство ребёнка, потому что у него нет постоянного заработка и места жительства.
Девочку доставили в больницу. Информацию передали в органы опеки и попечительства, ПДН проводит проверку.
"Главная мечта была, что она придёт": Школьница разыскивает родную мать, на память о которой у неё остались лишь письма
А ранее в городе Энгельсе прохожая случайно нашла новорождённого мальчика в пакете на улице. Медики доставили малыша в больницу, ему оказывают необходимую помощь. Мать младенца сейчас ищут.
Комментариев: 0