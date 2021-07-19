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"Маск просто бы посмеялся над нами": Российские космонавты могут остаться без скафандров

Гарантийные сроки снаряжения, которое позволяет выходить с МКС в открытый космос, вот-вот истекут, а новый контракт до сих пор не подписан.

19 июля, 08:54
<p>Фото ©<a href="https://www.roscosmos.ru/27710/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Роскосмос"</a> / Экспедиция МКС-54</p>

Фото © "Роскосмос" / Экспедиция МКС-54

Российские космонавты на Международной космической станции могут потерять возможность выхода в открытый космос из-за завершения гарантийного срока у скафандров "Орлан-МКС". Об этом рассказал генеральный директор и генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключён. <…> На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами", — приводит слова Позднякова РИА "Новости".

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Нынешняя система не позволяет оперативно выпускать новые скафандры, так как это требует огромных сумм и больших сроков производства, отметил Поздняков. По его словам, "всё вязнет в бюрократическом болоте".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС. Он подчеркнул, что США и РФ могут работать вместе, однако для этого необходимо снять санкции. В противном случае Москва будет разворачивать свои национальные системы.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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