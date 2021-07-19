"Маск просто бы посмеялся над нами": Российские космонавты могут остаться без скафандров
Гарантийные сроки снаряжения, которое позволяет выходить с МКС в открытый космос, вот-вот истекут, а новый контракт до сих пор не подписан.
Фото © "Роскосмос" / Экспедиция МКС-54
Российские космонавты на Международной космической станции могут потерять возможность выхода в открытый космос из-за завершения гарантийного срока у скафандров "Орлан-МКС". Об этом рассказал генеральный директор и генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключён. <…> На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами", — приводит слова Позднякова РИА "Новости".
Нынешняя система не позволяет оперативно выпускать новые скафандры, так как это требует огромных сумм и больших сроков производства, отметил Поздняков. По его словам, "всё вязнет в бюрократическом болоте".
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС. Он подчеркнул, что США и РФ могут работать вместе, однако для этого необходимо снять санкции. В противном случае Москва будет разворачивать свои национальные системы.
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