На Кубани пьяный посетитель кафе зарезал отца четверых детей
Мужчины устроили драку на кулаках прямо под камерами на улице. Пострадавший после боя смог самостоятельно дойти до заведения, ему вызвали скорую. Мужчина умер в больнице от обильной кровопотери.
Скриншот видео © LIFE
На Кубани пьяный посетитель кафе зарезал отца четверых детей. Видео © LIFE
В городе Гулькевичи в Краснодарском крае местный житель подозревается в жестоком убийстве отца четверых детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента потасовки.
Следственный отдел по Гулькевичскому району расследует уголовное дело против 41-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 46-летнего мужчины. По данным ведомства, 17 июля в городском кафе "Ренессанс" произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанёс более десяти ударов ножом своему оппоненту и ушёл. После этого пострадавший смог самостоятельно войти в заведение, сотрудники которого вызвали скорую помощь. Однако спасти жизнь многодетного отца медикам не удалось — в результате обильной кровопотери и серьёзных повреждений внутренних органов он скончался в приёмном отделении больницы.
Как стало известно, в настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, а также осуществляется сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.
А ранее в Подмосковье 24-летнюю художницу зарезала собственная мать, которая вечно устраивала скандалы. Затем женщина решила покончить с собой, но её удалось спасти — сейчас она находится в больнице, её состояние оценивается как тяжёлое.
Комментариев: 0