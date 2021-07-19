На Кубани пьяный посетитель кафе зарезал отца четверых детей. Видео © LIFE

В городе Гулькевичи в Краснодарском крае местный житель подозревается в жестоком убийстве отца четверых детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента потасовки.

Следственный отдел по Гулькевичскому району расследует уголовное дело против 41-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 46-летнего мужчины. По данным ведомства, 17 июля в городском кафе "Ренессанс" произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанёс более десяти ударов ножом своему оппоненту и ушёл. После этого пострадавший смог самостоятельно войти в заведение, сотрудники которого вызвали скорую помощь. Однако спасти жизнь многодетного отца медикам не удалось — в результате обильной кровопотери и серьёзных повреждений внутренних органов он скончался в приёмном отделении больницы.

Как стало известно, в настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, а также осуществляется сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.