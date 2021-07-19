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Собянин дал старт избирательной кампании "Единой России" в Москве

Столица продолжает активно развиваться, несмотря на пандемию, и через пять лет превратится в "совершенно другой город". Однако, по словам градоначальника, этого не произойдёт без доверия граждан.

19 июля, 09:17
<p>Сергей Собянин. Фото ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/60301/photos/58498" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Сергей Собянин. Фото © Kremlin.ru

Мэр столицы Сергей Собянин, лидер московского списка "Единой России" на сентябрьских выборах в Госдуму, дал старт избирательной кампании партии.

"Я не знаю другой силы, которая может взяться и решить. "Единая Россия" — это как раз такая сила, которая волочёт на себе этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не обещая лишнего, но решая в общей команде", — сказал градоначальник в ходе встречи с соратниками в штабе общественной поддержки.

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Собянин отметил, что, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, Москва продолжает активно развиваться и уже через пять лет превратится в "совершенно другой город". Однако, по его словам, этого всего не произойдёт без доверия граждан, которые отдадут свой голос в пользу ЕР на предстоящих думских выборах.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала "сюрпризы" провокаторам на выборах в Госдуму. По её словам, желающим проверить избирательную систему на прочность будет грозить не только административное или уголовное наказание, но и "доска позора".

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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