В Подмосковье 24-летнюю художницу зарезала собственная мать, которая вечно устраивала скандалы

Серьёзная драма разыгралась в подмосковном городе Бронницы. Ранним утром во вторник в одной из многоэтажек соседи услышали крики из квартиры Огрызковых. 56-летняя мать-педиатр часто устраивала громкие скандалы своей дочери Анастасии, но в этот раз конфликт перешёл все границы. Дверь в квартиру была закрыта, и соседи сперва пытались вскрыть её самостоятельно, а затем вызвали все необходимые службы, пишет kp.ru.

Фото © ВКонтакте / Анастасия Огрызкова

В квартире их встретила жуткая картина — 24-летняя девушка лежала в луже крови, погибнув от восьми ударов ножом. Зато её мать Ирина была жива, несмотря на повреждения, которые она нанесла себе сама. Её срочно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Когда оно стабилизируется, женщину ждёт допрос. Что произошло в квартире — правоохранителям ещё предстоит выяснить. Однако, по предварительным данным, во время семейной ссоры мать напала с ножом на Анастасию, а затем направила его на себя.

Фото © ВКонтакте / Анастасия Огрызкова

Соседи рассказали, что Анастасия была очень творческой девушкой и зарабатывала на жизнь живописью. Она продавала свои работы и вела художественный кружок, преподавая всем желающим. На её странице в соцсетях множество фото с занятий, а также её картин и поделок. Вредных привычек у художницы не было, и все отзывались о ней лишь положительно.

Она художница. Писала картины на заказ, но скромно зарабатывала, только начала раскручиваться. А ещё с детьми занималась, вела уроки живописи в Доме творчества. Хорошая девочка, спокойная, у неё даже парня не было. Год назад Настя решила пожить самостоятельно и сняла квартиру. Но протянула без мамы пару месяцев и вернулась Подруги и соседи Анастасии

Фото © ВКонтакте / Анастасия Огрызкова