Приговор Майклу Калви по делу о растрате огласят 2 августа

Сегодня Калви выступил с последним словом в суде. Он заявил, что все свидетельства и показания, озвученные в ходе процесса, доказывают, что он и его коллеги "действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков". Калви добавил, что даже после 2014 года, когда в отношении России были введены санкции, он продолжал защищать имидж России как привлекательной страны для работы и инвестиций.