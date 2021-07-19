Приговор Майклу Калви по делу о растрате огласят 2 августа
Инвестор выступил с последним словом в суде. Он заявил, что все свидетельства и показания, озвученные в ходе процесса, доказывают, что он и его коллеги действовали исключительно в рамках закона.
Фото © ТАСС/Станислав Красильников
Мещанский суд Москвы 2 августа огласит приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей.
Сегодня Калви выступил с последним словом в суде. Он заявил, что все свидетельства и показания, озвученные в ходе процесса, доказывают, что он и его коллеги "действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков". Калви добавил, что даже после 2014 года, когда в отношении России были введены санкции, он продолжал защищать имидж России как привлекательной страны для работы и инвестиций.
Напомним, в феврале 2019 года основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также проходят топ-менеджер — француз Филипп Дельпаль — и ещё пять человек, они тоже были задержаны. Гособвинение попросило приговорить Калви к шести годам колонии условно, Дельпаля — к пяти годам условно.
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