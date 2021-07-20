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"Денис, ты заплатил?": Путин на МАКС-2021 угостился мороженым из розового чемоданчика

Стаканчики с пломбиром предложили сначала главе государства, а затем всем, кто наблюдал за полётами вместе с президентом.

20 июля, 13:36

На МАКС-2021 Владимир Путин угостился пломбиром. Видео © LIFE

На Международном авиационно-космическом салоне – 2021 (МАКС) президента России Владимира Путина угостили мороженым "Коровка из Кореновки" из розового чемоданчика. Российский лидер попросил раздать лакомство другим присутствующим. Те присоединились к летней трапезе с красивой панорамой на самолёты.

"Денис, ты заплатил?" — в шутку поинтересовался у главы Минпромторга Мантурова вице-премьер Юрий Борисов.

Путин угостил Шойгу, Иванова и Чемезова мороженым на МАКСе

Путин угостил Шойгу, Иванова и Чемезова мороженым на МАКСе

Путин ранее угощал российским мороженым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главу КНР Си Цзиньпина.

"Любимое мороженое Путина" обрело бешеную популярность в Китае

"Любимое мороженое Путина" обрело бешеную популярность в Китае

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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