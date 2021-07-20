"Денис, ты заплатил?": Путин на МАКС-2021 угостился мороженым из розового чемоданчика
Стаканчики с пломбиром предложили сначала главе государства, а затем всем, кто наблюдал за полётами вместе с президентом.
На МАКС-2021 Владимир Путин угостился пломбиром. Видео © LIFE
На Международном авиационно-космическом салоне – 2021 (МАКС) президента России Владимира Путина угостили мороженым "Коровка из Кореновки" из розового чемоданчика. Российский лидер попросил раздать лакомство другим присутствующим. Те присоединились к летней трапезе с красивой панорамой на самолёты.
"Денис, ты заплатил?" — в шутку поинтересовался у главы Минпромторга Мантурова вице-премьер Юрий Борисов.
Путин ранее угощал российским мороженым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главу КНР Си Цзиньпина.
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