Колокольцев освободил от должности главу ГУ МВД РФ по Ставрополью

После задержания главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова с должности сняли начальника ГУ МВД РФ региона генерал-майора полиции Сергея Щёткина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щёткина", — цитирует её ТАСС.

Волк добавила, что решение было принято по результатам спецоперации сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России и управления "М" ФСБ.