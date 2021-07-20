Колокольцев освободил от должности главу ГУ МВД РФ по Ставрополью
Отставка произошла на фоне задержания главы регионального УГИБДД ГУ МВД РФ Алексея Сафонова и 35 его подчинённых.
Фото © Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
После задержания главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова с должности сняли начальника ГУ МВД РФ региона генерал-майора полиции Сергея Щёткина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щёткина", — цитирует её ТАСС.
Волк добавила, что решение было принято по результатам спецоперации сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России и управления "М" ФСБ.
Напомним, утром стало известно о задержании главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото из особняка Сафонова — и он поражает размахом. Там есть и парная с купелью, бильярдная, спортзал, но больше всего там "золота": золотая лепнина на потолках и мебели, золотые раковины и унитазы.
Комментариев: 0