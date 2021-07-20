Задержанный за взятку глава УГИБДД по Ставрополью призывал бороться с коррупцией

Задержанный за взятку глава УГИБДД по Ставрополью Алексей Сафонов призывал бороться с коррупцией. Видео © VK / Госавтоинспекция Ставрополья

Задержанный за взятку начальник ставропольской ГИБДД Алексей Сафонов ещё в марте текущего года жаловался на коррупцию в полиции. Видео с его размышлениями на эту тему было опубликовано на официальной странице Госавтоинспекции в соцсети "ВКонтакте".

Глава УГИБДД тогда выразил сожаление, что не все полицейские "могут устоять перед денежным вознаграждением". По словам Сафонова, в январе-марте в регионе к уголовной ответственности было привлечено три сотрудника правоохранительных органов.

"Но больше всего нас беспокоит, что с начала этого года уже 54 факта задокументированы и возбуждены уголовные дела в отношении водителей, которые предлагали взятки", — сетовал тогда Сафонов.