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Задержанный за взятку глава УГИБДД по Ставрополью призывал бороться с коррупцией

Сафонов в марте нравоучал водителей, просил соблюдать ПДД, а в случае нарушений — платить штрафы в установленном порядке, не прибегая к подкупу полицейских.

20 июля, 12:32

Задержанный за взятку глава УГИБДД по Ставрополью Алексей Сафонов призывал бороться с коррупцией. Видео © VK / Госавтоинспекция Ставрополья

Задержанный за взятку начальник ставропольской ГИБДД Алексей Сафонов ещё в марте текущего года жаловался на коррупцию в полиции. Видео с его размышлениями на эту тему было опубликовано на официальной странице Госавтоинспекции в соцсети "ВКонтакте".

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Глава УГИБДД тогда выразил сожаление, что не все полицейские "могут устоять перед денежным вознаграждением". По словам Сафонова, в январе-марте в регионе к уголовной ответственности было привлечено три сотрудника правоохранительных органов.

"Но больше всего нас беспокоит, что с начала этого года уже 54 факта задокументированы и возбуждены уголовные дела в отношении водителей, которые предлагали взятки", — сетовал тогда Сафонов.

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Напомним, Алексея Сафонова задержали вместе с 35 сотрудниками УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю. Как заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, в регионе "действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём". В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 млн рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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