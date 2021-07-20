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На Ставрополье задержан глава Управления ГИБДД

Вместе с ним задержаны ещё 35 сотрудников, их подозревают в организации преступного сообщества.

20 июля, 09:58
<p>Фото © ГУ МВД России по Ставропольскому краю </p>

Фото © ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае задержали главу регионального управления ГИБДД УМВД РФ Алексея Сафонова, а также ещё 35 сотрудников. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п. По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком", — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

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Как добавляет источник ТАСС, Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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