На Ставрополье задержан глава Управления ГИБДД
Вместе с ним задержаны ещё 35 сотрудников, их подозревают в организации преступного сообщества.
Фото © ГУ МВД России по Ставропольскому краю
В Ставропольском крае задержали главу регионального управления ГИБДД УМВД РФ Алексея Сафонова, а также ещё 35 сотрудников. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п. По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком", — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Как добавляет источник ТАСС, Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
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