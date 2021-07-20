На Ставрополье задержан глава Управления ГИБДД

В Ставропольском крае задержали главу регионального управления ГИБДД УМВД РФ Алексея Сафонова, а также ещё 35 сотрудников. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п. По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком", — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.