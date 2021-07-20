Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, вошедший в общефедеральную пятёрку лидеров "Единой России" на думских выборах, призвал других кандидатов и агитаторов предвыборных штабов сделать прививки от CoViD-19, а также соблюдать санитарные ограничения.

"Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки", — сказал Проценко во время брифинга с секретарём Генсовета ЕР Андреем Турчаком.

Он также рассказал, что для всей его команды медиков тяжёлые больные и смерти пациентов — не пустые слова. Проценко убеждён, что борьба с пандемией ещё не завершена.