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"Пандемия не завершена": Проценко призвал кандидатов на выборах в Госдуму привиться от коронавируса

Главврач самой известной ковидной больницы страны признался, что для всей его команды медиков тяжёлые больные и смерти пациентов — не пустые слова.

20 июля, 09:56
<p>Денис Проценко. Фото © ТАСC / Валерий Шарифулин</p>

Денис Проценко. Фото © ТАСC / Валерий Шарифулин

Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, вошедший в общефедеральную пятёрку лидеров "Единой России" на думских выборах, призвал других кандидатов и агитаторов предвыборных штабов сделать прививки от CoViD-19, а также соблюдать санитарные ограничения.

"Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки", — сказал Проценко во время брифинга с секретарём Генсовета ЕР Андреем Турчаком.

Проценко оценил опасения россиян о бесплодии после вакцинации от ковида

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Он также рассказал, что для всей его команды медиков тяжёлые больные и смерти пациентов — не пустые слова. Проценко убеждён, что борьба с пандемией ещё не завершена.

Ранее Проценко предупредил о фатальности осложнений ковида в жару. По словам главврача, в Коммунарке сейчас лежит много пожилых пациентов с ковидом, чьё состояние осложнено жарой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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