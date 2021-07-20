НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Бурятии таксист заставил не оплативших проезд пассажирок мыть машину

"Всё честно! Услуга за услугу!", "А что, таксисты не люди, что ли, или они должны бесплатно возить?", "Правильно всё, любой труд должен оплачиваться", написали в соцсетях в комментариях к ролику.

20 июля, 09:39

Скриншот видео © Соцсети

В Бурятии таксист заставил не оплативших проезд пассажирок мыть его машину. Видео © Соцсети

В городе Улан-Удэ в Бурятии таксист заставил пассажирок мыть свою служебную машину за неоплаченный проезд. Видео, которое могло быть снято сотрудницей таксопарка, распространилось в соцсетях.

В ролике видно, как две девушки моют автомобиль. Закадровый голос сообщает, что пассажирки "отрабатывают" долг за не оплаченную ими поездку. Кстати, в комментариях большинство пользователей поддержали таксиста.

"Всё честно! Услуга за услугу! Никакое это не унижение!", "А что, таксисты не люди, что ли, или они должны бесплатно возить?", "Правильно всё, любой труд должен оплачиваться", написали пользователи в соцсетях в комментариях к ролику.

"Ты что, дурак?": В Ярославле таксиста избили и разгромили ему машину молотками за съёмку драки

"Ты что, дурак?": В Ярославле таксиста избили и разгромили ему машину молотками за съёмку драки

Как сообщили Лайфу в региональном ГУ МВД РФ, по данному факту в полицию никто не обращался, поэтому инициировать проверку инцидента там пока не планируют.

"Урод": Россиянка избила слабослышащего таксиста и обозвала недоношенным

"Урод": Россиянка избила слабослышащего таксиста и обозвала недоношенным

А ранее в Колпине таксист высадил пассажирку на полпути из-за низкой стоимости поездки. Мужчина без стеснения заявил, что 268 рублей — слишком мало. Он признался, что хочет направиться в центр Петербурга, чтобы получить более выгодные заказы.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

СМИ рассказали, как жительница Бурятии отрезала приёмной дочери пальцы, в СК информацию опровергли

сегодня в 07:48

Опрос показал, сколько таксистов Москвы и Подмосковья привились от ковида

15 июля, 14:44

Против замминистра экологии Челябинской области Безрукова возбуждено уголовное дело

сегодня в 10:21

В Госдуме поддержали идею привлечения к ответственности за "лоббирование антивакцинации"

сегодня в 10:27
Life

В Кремле прокомментировали реакцию США на испытания "Циркона"

сегодня в 10:24

Новости партнеров

Layer 1