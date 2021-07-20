В Бурятии таксист заставил не оплативших проезд пассажирок мыть машину

В Бурятии таксист заставил не оплативших проезд пассажирок мыть его машину. Видео © Соцсети

В городе Улан-Удэ в Бурятии таксист заставил пассажирок мыть свою служебную машину за неоплаченный проезд. Видео, которое могло быть снято сотрудницей таксопарка, распространилось в соцсетях.

В ролике видно, как две девушки моют автомобиль. Закадровый голос сообщает, что пассажирки "отрабатывают" долг за не оплаченную ими поездку. Кстати, в комментариях большинство пользователей поддержали таксиста.

"Всё честно! Услуга за услугу! Никакое это не унижение!", "А что, таксисты не люди, что ли, или они должны бесплатно возить?", "Правильно всё, любой труд должен оплачиваться", написали пользователи в соцсетях в комментариях к ролику.

Как сообщили Лайфу в региональном ГУ МВД РФ, по данному факту в полицию никто не обращался, поэтому инициировать проверку инцидента там пока не планируют.