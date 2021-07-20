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Сборной России предсказали второе место в общем зачёте Олимпиады в Токио

По количеству наград наши спортсмены пропустят вперёд лишь американцев и не намного обгонят Китай.

20 июля, 09:17
<p>Фото © ТАСС/Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС/Юрий Смитюк

Аналитическая компания Gracenote спрогнозировала олимпийской сборной России второе место на Играх в Токио. Согласно данным специалистов, наша команда завоюет 69 медалей.

Первое место с большим отрывом заберёт команда США (96 наград). Позади наших останутся представители Китая, Японии и Великобритании. При этом спортсменов из Поднебесной наши олимпийцы обойдут всего лишь на три медали.

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Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Всего будет разыграно более 300 комплектов наград. В состав российской команды попало 335 спортсменов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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