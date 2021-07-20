Сборной России предсказали второе место в общем зачёте Олимпиады в Токио

Аналитическая компания Gracenote спрогнозировала олимпийской сборной России второе место на Играх в Токио. Согласно данным специалистов, наша команда завоюет 69 медалей.

Первое место с большим отрывом заберёт команда США (96 наград). Позади наших останутся представители Китая, Японии и Великобритании. При этом спортсменов из Поднебесной наши олимпийцы обойдут всего лишь на три медали.