Международная федерация самбо получила полноценное признание со стороны МОК. Такое решение было принято в рамках 138-й сессии организации.

Вместе с самбо полноценное признание получили: Международная федерация любительского тайского бокса, Международный союз чирлидинга, Международная ассоциация кикбоксерских организаций, Всемирная федерация лакросса и Международная федерация айсштока.

"Эмоции сейчас самые положительные. Потому что 11 лет мы всей командой шли к постоянному признанию Международного олимпийского комитета. Я считаю, что это большая победа не только для нас, но и для всего российского спорта. Потому что это первый российский вид спорта, который стал олимпийским", — цитирует главу Международной федерации самбо Василия Шестакова РИА "Новости".

Официальной датой рождения самбо (сокращение от "самооборона без оружия") считается 16 ноября 1938 года. В тот день Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, которые культивируются в стране. В 2003 году самбо получило признание Госкомспорта как национальный и приоритетный вид спорта в России.