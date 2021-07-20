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"Большая победа российского спорта": Самбо получило полноценное признание МОК

В 2009 году представители этого вида спорта впервые заявили о намерении войти в программу Олимпиады.

20 июля, 08:20
<p>Фото © Всероссийская федерация самбо</p>

Фото © Всероссийская федерация самбо

Международная федерация самбо получила полноценное признание со стороны МОК. Такое решение было принято в рамках 138-й сессии организации.

Вместе с самбо полноценное признание получили: Международная федерация любительского тайского бокса, Международный союз чирлидинга, Международная ассоциация кикбоксерских организаций, Всемирная федерация лакросса и Международная федерация айсштока.

"Эмоции сейчас самые положительные. Потому что 11 лет мы всей командой шли к постоянному признанию Международного олимпийского комитета. Я считаю, что это большая победа не только для нас, но и для всего российского спорта. Потому что это первый российский вид спорта, который стал олимпийским", — цитирует главу Международной федерации самбо Василия Шестакова РИА "Новости".

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Официальной датой рождения самбо (сокращение от "самооборона без оружия") считается 16 ноября 1938 года. В тот день Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, которые культивируются в стране. В 2003 году самбо получило признание Госкомспорта как национальный и приоритетный вид спорта в России.

В 2009 году Международная федерация самбо впервые заявила о намерении войти в программу Олимпийских игр. В ноябре 2018 года исполнительный комитет МОК принял решение о временном признании самбо.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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