Средневековье вместо высоких технологий: Организация Олимпиады в Токио ужаснула спортсменов и журналистов За несколько дней до старта Игр спортсмены жалуются на целый спектр проблем: от неудобных номеров до слишком долгого ожидания транспорта. 19 июля, 21:40 Фото © Toru Hanai / Getty Images

Предстоящая Олимпиада в Токио на всех парах мчится к званию самой странной и скандальной за всю историю Игр. Ладно бы только коронавирусные ограничения и жизнь в строго ограниченном периметре как-то портила жизнь участникам Игр, так ведь нет — и с самой организацией просто какая-то беда.

Олимпийская деревня: "Настоящее средневековье"

Япония уже давно обладает имиджем самой высокотехнологичной страны в мире. Но заселившиеся в олимпийскую деревню участники соревнований оказались лишены даже элементарного комфорта. На условия проживания в Токио не пожаловался только ленивый. Кажется, чтобы на этих Играх спортсменам было удобно, им изначально нужно было соответствовать целому ряду параметров. В частности, не быть очень высокими и крупными, уметь выжидать очередь в туалет.

Не позавидуешь сейчас теннисисту Карену Хачанову или же волейболисту нашей сборной Артёму Вольвичу. Рост последнего — два метра 13 сантиметров. Судя по опубликованным кадрам, в номере ему будет достаточно тесно.

Фото © Telegram / Олимпийский комитет России

Впрочем, японский минимализм взял своё не только в вопросах высоты потолков, но и наличия разного рода предметов быта в комнатах. Как рассказала "Телеспорту" гандболистка Анна Сень, в высокотехнологичной Японии даже телевизоров в номерах нет, не говоря уже про холодильники.

"Считаю, у каждого спортсмена должен быть холодильник плюс хотя бы один телевизор на комнату, где живёт пять-шесть человек. Это же Олимпийские игры, нам хотелось бы смотреть соревнования, болеть за своих спортсменов… А у нас ни одного телевизора на всю команду! В Рио хотя бы была большая комната, где стояли телевизор и холодильник, где можно было хранить лёд. Считаю, это необходимость! А здесь что? Две кровати, две тумбочки, шкаф — и всё", — отметила спортсменка.

Кажется, что и это ладно. Что там телевизоры да холодильники — всякие условия бывали. Но вот уж никто не ожидал того, что спортсмены останутся без... горячей воды. Нет-нет, это не плановые отключения, как привыкли мы с вами, это какое-то "фиаско, братан".

"Горячей воды нет, провода через все комнаты тянутся, одна розетка, и та на противоположной стене. По кроватям уже все задают вопросы. Сегодня побывал в роли сантехника — из лейки в душе вода не шла, пришлось откручивать отвёрткой, вынимать и чистить фильтр", — рассказал ТАСС главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Он, к слову, не пропускает Игры с 1988 года, но, по собственному признанию, такого ужаса не видел никогда. Потому, видимо, и смог дать всему этому самую точную характеристику.

"Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где всё, по идее, должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — это настоящее средневековье", — подчеркнул Мамедов.

Наверное, предметом прогресса можно назвать антисекс-кровати из картона. Вот уж действительно японцы удивили. Не обсудил их и не посмеялся над ними только ленивый, а ирландский гимнаст Рис Маккленахан пошёл дальше и устроил им настоящий тест-драйв, просто попрыгав на одной из них. Благо проверку предмет мебели прошёл на "отлично".

Видео © Twitter / Rhys Mcclenaghan

Организаторы такими кроватями хотели минимизировать контакты спортсменов на Играх. В то же время они по традиции вручили им в общей сложности 160 тысяч презервативов. Правда, в МОК попросили ими не пользоваться. Кажется, что после "тест-драйва" от ирландского гимнаста такой "сувенир" не будет лишним.

Олимпийский периметр: проблемы с автобусами и изнасилование

За пределами номеров спортсменов проблем тоже хватает. Причём жалуются не только атлеты, но и журналисты, которым уж точно не привыкать к самым разным — порой тяжелейшим — условиям. К примеру, Василий Конов рассказал в своём телеграм-канале о настоящей беде с транспортом в Токио.

"У автобусов для СМИ перерывы по два часа, при этом, приехав к транспортному хабу из пресс-центра и обнаружив паузу, ты не можешь вызвать такси — стоянка такси только у пресс-центра, и нужно возвращаться назад (это сразу +20/30 минут, как повезёт). А общественным транспортом СМИ пользоваться запрещено", — отметил российский журналист.

Чуть позже он заявил, что Олимпиада в Токио — худшая по организации среди всех, на которых ему удалось побывать. Жалуются не только наши журналисты. К примеру, представитель AP Стивен Уэйд рассказал о необычном туалете в пресс-центре Игр. Наверняка, многие из вас видели нечто похожее, но уж явно не на крупнейших мировых мероприятиях.

Asian-style toilet still in use in Tokyo Olympic main press center. Just FYI. pic.twitter.com/TyI5cBbOMB — Stephen Wade (@StephenWadeAP) July 16, 2021

Транспортный коллапс и беда с автобусами уже отражаются на жизни российских гимнасток. Как рассказала в своём инстаграме Ангелина Мельникова, из-за сбившегося расписания наши девушки были вынуждены больше часа сидеть на жаре и ждать, пока за ними прибудет автобус. К слову, на улице в это время было 33 градуса. Всё, что смогли сделать организаторы в этой ситуации, — включить холодный воздух.

Видео © Instagram / gelyamelnikova

Помешать Играм решили не только сами организаторы, но и устрицы. Да-да, мы не опечатались. Их массовое нашествие может сорвать старты гребцов. Проблема заключается в том, что устрицы просто-напросто прилипли к поплавкам, расположенным вдоль трассы, и те начали тонуть.

В итоге организаторы были вынуждены потратить более миллиона долларов для того, чтобы устранить последствия столь внезапного нашествия. Всего выловили 14 тонн моллюсков.

В общий котёл проблем свалилась и ещё одна: японская полиция задержала 30-летнего гражданина Узбекистана, которого обвиняют в изнасиловании местной жительницы. По версии правоохранителей, произошло всё это на территории Национального стадиона в Токио.

Обвиняемый, по данным Kyodo, занимался организацией питания для журналистов, а пострадавшая "связана с проведением мероприятия Игр". Перед преступлением он просто заглянул на репетицию церемонии закрытия. Все обвинения гражданин Узбекистана опровергает, заявив, что произошло всё с согласия девушки.

У Токио целая гора проблем за несколько дней до начала Игр. Японским организаторам нужно очень сильно постараться, чтобы спортивная составляющая сумела выйти на первый план, а разговоры про антисекс-кровати ушли из повестки. Впрочем, страшно даже представить, какого ещё рода скандалы могут случиться на этих Играх. Пока организация Олимпиады больше напоминает колхоз.

Авторы Шамиль Гаджиев