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Сборная Южной Кореи будет в ходе Олимпиады проверять еду на уровень радиации

Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 23 июля. На соревнованиях разыграют 339 комплектов медалей.

19 июля, 14:24
<p>Фото © Getty Images / Jung Yeon-Je — Pool</p>

Фото © Getty Images / Jung Yeon-Je — Pool

Олимпийская сборная Южной Кореи на Играх в Токио будет готовить еду для своих спортсменов отдельно от других команд. Также планируется проверять все ингредиенты на предмет радиации. Об этом передаёт Reuters со ссылкой на официального представителя сборной.

В южнокорейской команде опасаются, что на безопасности продуктов могут сказаться последствия аварии на атомной электростанции в Фукусиме, которая произошла в 2011 году. Сообщается, что представители сборной забронировали места в гостинице рядом с Олимпийской деревней, чтобы готовить и доставлять спортсменам еду в коробках.

"Мы проводим предварительные тесты на содержание цезия в пищевых продуктах из кимчи, которые мы привозим из дома. Также мы анализируем другие ингредиенты, в том числе и японские", — сообщили в команде Южной Кореи.

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Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 23 июля. На спортивных аренах разыграют 339 комплектов медалей, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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