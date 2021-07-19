Сборная Южной Кореи будет в ходе Олимпиады проверять еду на уровень радиации

Олимпийская сборная Южной Кореи на Играх в Токио будет готовить еду для своих спортсменов отдельно от других команд. Также планируется проверять все ингредиенты на предмет радиации. Об этом передаёт Reuters со ссылкой на официального представителя сборной.

В южнокорейской команде опасаются, что на безопасности продуктов могут сказаться последствия аварии на атомной электростанции в Фукусиме, которая произошла в 2011 году. Сообщается, что представители сборной забронировали места в гостинице рядом с Олимпийской деревней, чтобы готовить и доставлять спортсменам еду в коробках.

"Мы проводим предварительные тесты на содержание цезия в пищевых продуктах из кимчи, которые мы привозим из дома. Также мы анализируем другие ингредиенты, в том числе и японские", — сообщили в команде Южной Кореи.