Сборная Южной Кореи будет в ходе Олимпиады проверять еду на уровень радиации
Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 23 июля. На соревнованиях разыграют 339 комплектов медалей.
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Олимпийская сборная Южной Кореи на Играх в Токио будет готовить еду для своих спортсменов отдельно от других команд. Также планируется проверять все ингредиенты на предмет радиации. Об этом передаёт Reuters со ссылкой на официального представителя сборной.
В южнокорейской команде опасаются, что на безопасности продуктов могут сказаться последствия аварии на атомной электростанции в Фукусиме, которая произошла в 2011 году. Сообщается, что представители сборной забронировали места в гостинице рядом с Олимпийской деревней, чтобы готовить и доставлять спортсменам еду в коробках.
"Мы проводим предварительные тесты на содержание цезия в пищевых продуктах из кимчи, которые мы привозим из дома. Также мы анализируем другие ингредиенты, в том числе и японские", — сообщили в команде Южной Кореи.
Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 23 июля. На спортивных аренах разыграют 339 комплектов медалей, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.
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