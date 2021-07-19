Олимпийские соревнования по гребле оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц

339 комплектов медалей разыграют на Играх в японской столице с 23 июля по 8 августа.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ и академической гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за массового нашествия устриц. Об этом сообщает BBC.

Проведение соревнований запланировано в Токийском заливе. В последний момент организаторы обратили внимание, что поплавки, ограничивающие трассу, начинают тонуть из-за того, что к ним прикрепляются устрицы.

Общая протяжённость сети поплавков составляет 5,6 км. Для их очищения использовали труд водолазов. На данный момент выловили 14 тонн устриц, на это пришлось дополнительно потратить почти 1,3 миллиона долларов.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.